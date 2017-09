Sem Smit se vratio nakon duže pauze

Prateći globalni uspjeh debitantskog izdanja „In The Lonely Hours“ (2014.), te hita „Writings On The Wall“ (2015.) nastalog za potrebe filma o tajnom agentu Džejmsu Bondu, Sem Smit nakon dvije godine pauze predstavlja singl „Too Goo At Goodbyes“.

Novu pjesmu Sem Smit pisao je u saradnji s dugogodišnjim saradnikom Džimijem Napesom te Stargateom, uz pomoć kojih je još jednom došao do izražaja unikatan raspon Smitovog vokala te emotivno pisanje tekstova.

"Ova pjesma govori o vezi u kojoj sam bio i u suštini govorio o tome kako se postaje dobar u odbijanju", rekao je Smit o svom novom singlu.

Prošle su tri godine od objave debi-albuma, te otkad je Smit postao jedan od najuspješnijih muzičara na globalnoj sceni. Album „In The Lonely Hours“ prodan je u više od 12 milioa primjeraka, našao se na prvom mjestu ljestvice albuma u Velikoj Britaniji. Osvojio je tri BRIT nagrade, tri Billboard Music nagrade, četiri Grammya, šest MOBO nagrada, Golden Globe nagradu, i mnoge druge.

Kako bi proslavio svoj povratak na scenu, Sem Smit održaće niz intimnih nastupa u Londonu, Njujorku, Los Anđelesu te Berlinu. Ovo će biti rijetka prilika za vidjeti globalnu superzvijezdu u tako intimnom okruženju.