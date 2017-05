Smrt Krisa Kornela istražuje se kao samoubistvo

Smrt Krisa Kornela, pjevača i gitariste rok-bendova Soundgarden i Audioslave, istražuje se kao moguće samoubistvo, potvrđeno je iz policije u Detroitu.

Kornelov prijatelj pozvao je policiju oko ponoći iz hotela MGM grand. Policajci su provalili vrata kupatila i pronašli Kornela, koji nije davao znake života, prenio je portal Mirror.

Zvanični uzrok smrti biće poznat tokom dana ili sutra, nakon što se obavi medicinski pregled.

Američki rok-muzičar bio je poznat i kao filantrop koji je sakupljao sredstva za humanitarne ciljeve. Preminuo je u 52 godini.

Kornel je sinoć održao koncert sa Soundgardenom u Fox teatru u Detroitu, a posljednja pjesma koju je bend izveo bila je "U vrijeme kada umrem" (In My Time Of Dying).

Vijest o smrti poznatog muzičara je nekoliko časova kasnije šokirala njegovu porodicu, prijatelje i brojne ljubitelje Kornelove muzike.

Elton Džon je napisao na Twitteru da je tužan zbog iznenadne Kornelove smrti i dodao da je Kris bio "veliki pjevač, autor i divan čovjek".

Gitarista Led Zeppelina Džimi Pejdž napisao je da je Kornel bio "nevjerovatno talentovan i da će svima nedostajati".