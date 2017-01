"Spajsice" opet odložile okupljanje

Džeri Halivel, Mel Bi i Ema Banton bile su spremne da obnove slavu pod pseudonimom GEM, ali to će, izgleda, još malo pričekati.

Okupljanje čuvene ženske grupe najavljivano više puta ponovo bi moglo da bude odloženo ili čak otkazano.

Džeri Halivel je u oktobru objavila da očekuje dijete sa suprugom Kristinom Hornerom koji radi za Formulu 1. Još tada nastup grupe koji je planirano da bude održan tokom ljeta u Hajd parku stavljen je pod znak pitanja.

Britanski mediji otkrivaju, međutim, da tri pjevačice, Džeri, Mel Bi i Ema Banton, navodno ne mogu da nađu dovoljno vremena za rad u studiju.

Iako Džerini menadžeri nisu komentarisali ove vijesti, izvor blizak pjevačici rekao je da su se prioriteti pjevačice promijenili:

"Trebalo bi da rodi bebu i ponovno okupljanje joj nije u fokusu već bi da se koncentriše i na ličnija pitanja".

Jasno je da je težak zadatak okupiti sve djevojke u studiju u isto vrijeme.

U novembru prošle godine procurila je povratnička pjesma "okrnjenih Spajsica" (Viktorija Bekam i Mel Si nisu zainteresovane za nastavak muzičke karijere u okviru grupe), Song For Her, ali do sada do javnosti nije stigla finalna verzija.

Obožavaoci se nadaju da će se djevojke ipak prihvatiti posla i da će uskoro stići čitava pjesma, možda i spot, a oni srećniji i priliku da ih vide na koncertu.

