Sting u Beogradu održao koncert pred 15.000 ljudi

Britanska pop zvijezda Sting održao je koncert pred 15.000 ljudi u Beogradskoj areni, koji su zajedno sa njim pjevali velike hitove - "Mad about you", "If I ever lose my control of you", "Englishman in Newyork"...

"Dobro veče, Beograde1", pozdravio je Sting okupljene na koncertu.

Poslije pet numera koje je otpjevao Stingov sin u pratnji samo akustične gitare, velika svjetska zvijezda pojavila se sa četvoročlanim bendom na pozornici Arene, frenetično pozdravljen od skoro 15.000 poštovalaca.

Uslijedili su prepoznatljivi hitovi britanske zvijezde među kojima je beogradska publika najviše reagovala na "Mad about you", "If I ever lose my control of you", a cijela Arena je zajedno sa Stingom pjevala hit "Englishman in Newyork" koji je specijalno za ovu priliku bend odsvirao u rege aranžmanu.

Besprijekorni zvuk i odlična energija između benda i publike obilježavaju prvu polovinu koncerta Stinga u Beogradu.

Drugu polovinu koncerta obilježili su veliki hitovi grupe "Police" i Stinga koje je mahom publika zajedno pjevala sa gostima iz Engleske.

Smjenjivale su se dobro poznate numere "Message in the bottle", "Walking moon", a cijela Beogradska arena igrala je uz "Desert rose".

Desetominutna verzija pjesme Roksen najavila je spektakularnu završnicu koncerta u kojoj je Sting sa svojim bendom odsvirao pjesme "Next to you" i himničnu "Every breath you take".

Bend je ispraćen ovacijama sa scene uz glasno navijanje da odsviraju još nešto.

Na pozornicu beogradske arene vratio se Sting sa svojom gitarom i veoma emotivnim izvođenjem pjesme "Fragile".

"Hvala", rekao je Sting na srpskom i poželio laku noć Beograđanima.