Subotu rezervišite za koncert britanskog i bh. vojnog orkestra

BANJALUKA - Vojni orkestar Oružanih snaga BiH zajedno sa svojim kolegama iz vojnog orkestra Kraljevske pukovnije zračnih snaga (The Band of the RAF Regiment) iz Ujedinjenog Kraljevstva spremaju fantastičan koncert za sve Banjalučane.

Vojni marševi, tradicionalna, klasična i filmska muzika, te najveći pop hitovi današnjice samo su dio programa koji će u subotu, 25. marta u 19:00 sati u KC Banski dvor izvesti sjajni muzičari ova dva vojna orkestra.

Ako da sada niste bili u prilici da čujete kako u izvedbi vojnog orkestra zvuči jedan od najslušanijih hitova sjajnog Robija Vilijamsa, "Let Me Entertain You", onda ne smijete da propustite ovu muzičku poslasticu. Ulaz za sve zainteresovane posjetioce će biti slobodan.

Pod dirigentskom palicom pukovnika Tomislava Sušca (OSBiH) i poručnika Toma Roda (UK) vojni orkestri će izvesti i Oskarom nagrađenu kompoziciju "Can You Feel the Love Tonight“ iz filma "The Lion King“, kao i kompoziciju Zlatnim globusom nagrađene mini serije "Band of Brothers“.

Nakon filmske muzike uslijediće i hitovi nekih od najvećih tekstopisaca, producenata i izvođača današnjice kao što su Džastin Timberlejk i Farel Vilijams.

Sve ovo su dovoljno dobri razlozi da subotnje veče provedete na koncertu vojnog orkestra. Pored Banjaluke Vojni orkestar OS BiH i "The Band of the RAF Regiment" održaće još i koncerte u Tuzli i Mostaru.

Koncerte organiziraju Ministarstvo odbrane BiH, Oružane snage BiH i Kabinet vojnog atašea Britanske ambasade u BiH kao rezultat višegodišnje uspješne bilateralne vojne saradnje. Ovom saradnjom do sada su organizovani mnogobrojni nastupi, studijske posjete, obuke u muziciranju i marširanju, zajedničko snimanje, te šira saradnja i s drugim vojnim orkestrima u regiji.