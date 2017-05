Sve političke kontroverze "Evrovizije"

"Evrovizija" je oduvijek bila takmičenje koje je bilo prilika za svaku zemlju da se te noći predstavi u najboljem svjetlu, te da svijetu prezentuje dio svoje bogate kulture.

Međutim, nije tajna da je "Evrovizija" uvijek nosila i neke političke poruke, to jest, mnoge zemlje su je koristile za promociju svojih političkih ideja, piše magazin "Politico".

Ni ove godine nije ništa drugačija. Još prije i samog početka desio se skandal; Ukrajina je zabranila ruskoj predstavnici Juliji Samojlovoj da nastupi, jer je posjetila Krim koji Ukrajinci smatraju "okupiranom teritorijom". Rusija se povukla iz ovogodišnjeg takmičenja jer nije prihvatila alternativu da nastupi putem satelita ili da pošalje drugog predstavnika.

Naravno, ovo nije prvi put da je ovo takmičenje "obojeno" politikom. Mnogi su uvjereni da je "Evrovizija" zapravo oduvijek bila vezana za geopolitičke drame koliko i za muziku.

"S obzirom na veliki broj kriza u svijetu danas, 'Evrovizija' je posebno politički obojena", kaže Dean Vuletić sa Univerziteta Beč.

"Ali, ako pogledate unazad, to zapravo nije ništa novo. Države su oduvijek koristile ovo takmičenje za svoju kulturološku diplomatiju", kaže Vuletić.

Ovogodišnji skandal sa ruskom predstavnicom je samo jedan u nizu mnogih. "Evroviziju" oduvijek prate kontroverze.

Primjera radi, kada je prije dvije godine pobijedila transrodna Končita Vurst, mnogi nisu vjerovali da je i to moguće. Međutim, činjenica je da su zastave duginih boja veoma zastupljene u publici koja direktno prati takmičenje.

Ipak, mnogi vjeruju da je promocija različitosti, takođe, jedna od tradicija "Evrovizije". "Sama ta težnja da se prevaziđu različitosti je možda i ključni dio ovog takmičenja i daleko je značajniji danas nego što je to ranije bio slučaj", kaže Dejv Gudman iz EBU-a, producent ovog takmičenja.

Dodaje da su svi ponosni ne samo na muzička dostignuća ovog takmičenja, već i na promociju različitosti kao i kulturološko razumijevanje.

Međutim, sama ideja promocije različitosti mogla bi biti problematična ove godine, o čemu svjedoči i Ben Gudvin, autor bloga "Railways and Randomness", koji je, inače, veliki fan "Evrovizije".

On je imao priliku da boravi u Ukrajini sa partnerom i priznaje da nisu baš najbolje prihvaćeni: "Imam osjećaj, iz sopstvenog iskustva, da određeni dio ukrajinskog stanovništva jednostavno ne može da shvati ideju LGBT pojedinaca. Moj savjet onim LGBT osobama koje idu na ovogodišnju 'Evroviziju' jeste da ne očekuju da će biti dočekani raširenih ruku.

Ono što se zna jeste da EBU predstavlja organizaciju emitera, ne država. Međutim, to ne sprečava određene zemlje da vrše uticaj, posebno na svoje državne emitere.

"Primjera radi, Frankov režim u Španiji je tokom šezdesetih godina zaista dosta ulagao u španske predstavnike na 'Evroviziji', nadajući se da će to ojačati pripadnost Španije zapadnoj Evropi, koja se u to vrijeme distancirala od desničarskog diktatora", kaže Vuletić.

Kada je Madrid konačno dobio priliku da bude domaćin, bilo je to jedno od najekstravagantnijih i najdramatičnijih izdanja ovog takmičenja. Na samoj bini je čak bila i skulptura slavnog Salvadora Dalija.

Takođe, učešće i pobjeda na "Evroviziji" može dosta značiti za imidž jedne zemlje, pa se tako dosta i ulaže u nju.

Primjera radi, kada je Estonija, bivša republika SSSR, pobijedila na takmičenju 2001. godine, bila je to prva pobjeda jedne postsovjetske nacije.

"Estonski slučaj je veoma interesantan, jer je za njih to, na neki način, značilo povratak u Evropu nakon 'višedecenijske sovjetske okupacije'", kaže Pol Džordan, poznat još i kao dr "Evrovizija".

"Bila je to šansa za ovu zemlju da uzme stvar u svoje ruke prvi put nakon nezavisnosti i dokaže se kao prava evropska nacija", dodaje on.

Tada je čak i premijer Mart Lar rekao: "Oslobodili smo se sovjetskog carstva pjesmom", aludirajući koliko pozitivnog im je donijela ova pobjeda.

"Sada pjesmom krećemo ka Evropi", rekao je tada Lar, aludirajući na pretpristupne pregovore sa EU.

Naravno, pobjeda na "Evroviziji" je uvijek prilika da se jedna zemlja predstavi svijetu. Tako je nakon pobjede Azerbejdžana 2011. godine podignuta ogromna glamurozna dvorana sa 23.000 mjesta, uz samo Kapsijsko more. Samo za potrebe "Evrovizije" vlasti prijestonice Bakua su naručile čak 1.000 taksi vozila koja su podsjećala na londonske taksije, ljubičaste boje.

Ono što se zna jeste da organizovanje "Evrovizije" nikada nije bilo jeftino. Irska je u suštini morala prestati pobjeđivati jer je bilo suviše skupo da stalno organizuju nova takmičenja.

Nakon azerbejdžanske ekstravagancije, ostale zemlje domaćini su usvojile moto manje je više i tako blistava i ekstravagantna "Evrovizija" više nije ponovljena.

I Jermenija je u više navrata pokušala da iskoristi "Evroviziju" kako bi ukazala na genocid počinjen za vrijeme Otomanskog carstva. I dok svi ubistvo 1,5 miliona Jermena priznaju kao genocid, to poriču jermenski susjedi - Turska i Azerbejdžan. Jermenija je u dva navrata pokušala da nastupom na "Evroviziji" pošalje poruku o genocidu, ali to jednostavno nije dobro prošlo kod publike i žirija. Ove godine je politku ostavila sa strane i nastupiće sa ljubavnom pjesmom.

Naravno, zemlje moraju biti svjesne da ne mogu "zaobići" evrovizijska pravila. Naime, postoji nešto što se zove "Refrence Group", koja nadzire cijelo takmičenje i koja primjenjuje ova pravila.

Primjera radi, oni su reagovali kada je gruzijski predstavnik želio da nastupi sa pjesmom "Put In Disco" 2009. godine i diskvalifikovali ga sa daljeg takmičenja. Naime, tada je ocijenjeno da gruzijska pjesma duboko zadire u politiku, jer igra riječima zapravo predstavlja prezime ruskog predsjednika Putina. To je bilo posebno vidljivo u refrenu "We don't wanna put in", gdje su oni zapravo aludirali na rusku invaziju Južne Osetije 2008. godine.

Sa politikom ili ne, u Kijevu teku posljednje pripreme pred "Evroviziju", a ovogodišnji favorit je navodno Italija sa pjesmom "Occidentali's Karma". Među ostalim zemljama koje dobro kotiraju su Bugarska, Portugal, Belgija i, naravno, Švedska.