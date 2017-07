Tehno legende na Moondance Festivalu

Moondance Festival u Trogiru ove godine ulazi u svoje peto izdanje.

Za svoju petu godišnjicu daje na znanje line up po danima za kulu i gostovanje jednog od najboljih svjetskih video umjetnika - Videogeista.

Philipp Geist - Videogeist jedan je od najpoznatijih video umjetnika koji se poigrava videom i svjetlosnim instalacijama, fotografijom i slikarstvom, a koji je mapirao neke od najznačajnijih građevina poput Krista u Rio de Ženeiru, HVB tornja u Minhenu, kraljevskog trona u Bangkoku i mnogih drugih.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svjetlosne instalacije. Za premijerni nastup na ovim podrostorima osvjetliće trogirsku kulu Kamerlengo s prednje strane i to noć uoči festivala 9. avgusta kao i za vrijeme festivala (10. - 12. avgust)







Osim već najavljenih headlinera na Moondance ponovo dolaze Marion Cobretti iz Berlina te The Analogue Cops, italijanski dvojac s adresom u berlinskom Tresoru, izvođači koji su opravdali da budu dio stalne postave Moondancea.



The Analogue Cops, tehno pank dvojac pravo je osvježenje berlinske techno scene koji energičnim nastupom sa svojim analognim mašinama nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Trenutno spadaju u sam vrh underground techno produkcije i nema vinilnog shopa koji nije preplavljen njihovim izdanjima. Izdali su prvu Moondance Records ploču koja je postigla veliki uspjeh.



Marion Cobretti je dobri duh berliskog noćnog života. Neumorni DJ i predani promoter Marion stoji iza nekih od najboljih večeri u Berlinu koje održava u klubovima poput Birhit und Bier i Ritter Butzke. Upravo radi na organizaciji prvog berlinskog sintisajzer sajma.



Regionalna imena



Prvaci regionalne techno scene popuniće festivalski program Moondancea u tri večeri pravog techna.

Petar Dundov kao najprepoznatljivije ime s ovih prostora predvodi niz sve uspješnijih techno imena iz regije.



Insolate (ex Miss Sunshine) svojim izdanjima na prestižnim etiketama kao i energičnom i jedinstvenom setu sve je uspješnija na globalnoj techno sceni. Kruna je stigla nedavno nastupom u najboljem svjetskom techno klubu Berghainu. Premijerno nastupa na Moondanceu.



Forest People aka Oleka već nekoliko godina žari i pali Evropom drugačijim pristupom za DJ pultom u kojem pušta samo svoje stvari izdane na prestižnim etiketama kao i one koje će tek izdati. Forest je od početka na Moondanceu i već je postao rezidentni izvođač.



Avoid relativno je novi alias DJ-a i producenta Vladimira Ačića koji predstavlja mračniju i buntovniju stranu underground techna. Ovo mu je premijera na Moondanceu.



Ivan Komlinović se od samog početka Moondance festivala na kojem je imao premijerni live nastup nametnuo kao kvalitetni live izvođač koji iako je vetaran na regionalnoj DJ sceni prikazao svježi pomak u live interpretaciji svojih stvari. Dolazi s kompletno novim set up-om koji će premijeru imati upravo na ovom izdanju Moondancea.



Jan Kinčl & Regis Kattie predstavljaju saradnju techno/house producenta i DJ-a s jazzz klavijaturistom što je rezultat unikatnog live jama isprepletenim plesnim grooveom i zaraznim melodijama. Nakon nastupa na prestižnim festivalim kao Love International uslijedili su mnogi bukinzi uključujući i ovogodišnji Dimesions Festival.



Edy C i Eggy zaduženi su za uvodni B2B set u petak kojim će predstaviti svoj dugogodišnji rad na hrvatskoj sceni.



Pero FullHouse, alfa & omega Moondance festivala predstavitiće novi projekt Skeptik.



Moondance Meets Tresor



Na finalnoj večeri u subotu 12. avgusta pod nazivom Moondance Meets Tresor, festival će ugostiti kultni berlinski klub koji će pokušati prenijeti djelić atmosfere iz hrama techno muzike s uvaženim imenima poput Robert Hooda, Dj Deepa, Handmadea i The Analogue Copsa.



Live production workshops / Gradska vijećnica



Moondance festival u saradnji s EMI Institute organizuje radionicu produkcije elektronske muzike u trogirskoj Gradskoj vijećnici u petak 11. i subotu 12. avgusta od 17.00 časova. Predavači su Lucretio iz The Analogue CopsaPetar Dundov i Marin Gospić.



Teme su:

sinteza zvuka u Abletone 9 programu

od DJa do Live izvođača

postavke Live nastupa na Abletone 9 programu

Electron Octatrack za Live nastup



Beach party/ Brown Beach House



Ove godine premijerno najavljujemo za sve goste koji sa svih strana svijeta dolaze ranije, free beach preparty, u srijedu 9. avgusta od 18.00 na plaži ispred novootvorenog Brown Beach House hotela. Za ljetne ritmove zadužena je ekipa Radio Esplendor DJ DJ-eva iz Splita.



After party/Bamboocha bar



Kao i svake godine Moondance na kraju sve tri večeri u kuli nastavlja ples na legendarnim after partijima na pijesku plaže Bamboocha bara ispod apartmana Medena u Segetu Donjem.



Line up regionalna imena: Avoid, Jock, Shi Pe, Teo Harouda, Anderj Jelić aka No Government, Jolly Joke, Juri Paik, Marul, Marcellus, Okac, Chuby, M'tlaren, Hervie, Santiago Batacosta, Amigoo, i Vushi.



Ulaznice



U prodaji su povoljne festivalske regionalne trodnevne ulaznice po cijeni od 200 kn do 1. avgusta. Poslije toga cijena ide na 250 kn.

Info na:

www.moondancefest.com

www.facebook.com/MoondanceFestival

KOMPLETAN LINE UP PO DANIMA



Četvrtak 10.8.



Ben Sims

Oscar Mulero

Insolate

Jan Kinčl & Regis Kattie Live

Marion Cobretti

Avoid

Tome R



Petak 11.8.



Jonas Kopp

Psyk

Petar Dundov

Forest People

Ivan Komlinović Live

Pero FH aka Skeptik

Edy C B2B Eggy





Subota 12.8.





Moondance meets Tresor

Robert Hood

Dj Deep

Handmade

The Analogue Cops Live