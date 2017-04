The Cranberries izdaje novi album 28. aprila

Kultni irski bend The Cranberries izdaće novi album "Somethin else" 28. aprila, u saradnji sa Irish Chamber orkestrom.

Na ovom albumu naće se nove verzije nekih od njihovih najvećih hitova, ali će tu biti i tri nove pjesme.

Jedna od pjesama koja će naći na ovom albumu je pjesma "Linger", a kako kaže pjevačica ovog benda Dolores O'Riordan, to nije nimalo slučajno. Naime, to je prva pjesma koju je napisala kada se pridružila bendu. Ta pjesma predstavlja i prvi veliki hit sa albuma "Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?", koji ih je proslavio.

"Imala sam 18 godina a najmlađi član benda u to vrijeme je imao 16 godina. Nismo mogli zamisliti da će to biti toliki hit", rekla je Dolores ranije za magazin Rolling Stone.

Ona kaže da ova pjesma i dalje nosi određenu sentimitalnost za članove bend.

"Ova ljubavna pjesma i dalje nosi sentimentalnost za nas lično i zato smo morali da je uključimo u ovaj projekat. Mislim da je njena poruka univerzalna i vječna, nikada neće izaći iz mode ali ni nikada neće biti dovoljno u modi. Nevjerovatno je kako pjesma opstaje 25 godina i nadam se da će akustična verzija omogućiti našim fanovima da čuju The Cranberries na neki novi način", rekla je Dolores, koja danas ima 45 godina.

Osim ove pjesme, na novom albumu će biti još njihovih hitova poput pjesama "Zombie", "Dreams" i "Ode To My Family". Pjesme će biti urađene u orkestarskim i akustičnim aranžmanima.

Bend će u maju i junu održati evropsku turneju kako bi promovisao album.

Na ovom albumu biće objavljeno ovih 13 pjesama:

01 “Linger”

02 “The Glory”

03 “Dreams”

04 “When You’re Gone”

05 “Zombie”

06 “Ridiculous”

07 “Rupture”

08 “Ode to My Family”

09 “Free to Decide”

10 “Just My Imagination”

11 “Animal Instinct”

12 “You & Me”

13 “Why”