The Jesus And Mary Chain stižu na EXIT

Ovogodišnje izdanje EXIT festivala ne prestaje sa potvrdama hedlajnera, pa je društvo u kojem su već Kilersi, Liam Gallagher, Years & Years, Roisin Murphy, Jason Derulo, Nina Kraviz, Rag''n''Bone Man, Jake Bugg, Solomun, Hardwell, The Damned i stotine drugih, upravo postalo veće za još jedan vanserijski bend - The Jesus And Mary Chain.

Legendarni škotski sastav na glavnu binu Exita stupiće u četvrtak, 6. jula, na krilima novog albuma "Damage and Joy" sa vrha ovogodišnje britanske indi liste, koji je odlično prihvatila i publika i kritika.

JAMC su prvi indie-rock bend zbog koga je ova žanrovska oznaka izmišljena još 1985. godine.

Njihov debi album "Psyćocandy" smatra se remek dijelom koje je promijenilo tok muzike, udarajući temelj savremenoj alternativnoj rok kulturi.

Škotski sastav koji predvode braća Reid fascinirao je svijet divljim nastupima uz mikrofoniju kojom su pokrivali zarazno melodične, stadionski himnične pjesme.

Poput nepredvidljivog ukrštanja Sex Pistolsa i Velvet Underground, i JAMC su u inspirisali generacije grupa širom svijeta u koje se ubrajaju i Nirvana, My Bloody Valentine i naravno, Oasis, sa kojima su delili i istog menadžera, čuvenog Alana Mekgija.

Od danas su u prodaji i jednodnevne ulaznice za EXIT po najpovoljnijim cijenama. Ulaznice po specijalnim cijenama dostupne su od 15 časova putem onlajn prodaje, po cijenama već od 1.990 dinara za četvrtak ili nedjelju, dok petak i subota trenutno koštaju po 2.490 dinara.

EXIT tim ove godine spojiće čak četiri festivala u Hrvatskoj, Rumuniji, Srbiji i Crnoj Gori u veliko EXIT Leto ljubavi 2017.