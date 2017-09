'The Killers' objavili novi album

Novi album "Wonderful Wonderful" čuvenog američkog rok sastava "The Killers", koji su ove godine bili hedlajneri "Exita", objavljen je u petak, a cjelokupna internet zajednica, od kritičara, preko fanova, do dežurnih muzičkih poznavalaca, utrkuje se u davanju visoke ocjene tom izdanju.

"Wonderful Wonderful" je prvo izdanje od albuma "Battle Born" iz 2012. godine i dok su se "Kilersi" ekspresno ustoličili na prvo mjesto liste "iTunes", kritičari su složni u ocjeni da je ovo najbolji album rokera iz Nevade u posljednjih 10 godina.

Rok giganti iz Las Vegasa na "Exitu" su domaću publiku obradovali najvećim hitovima u karijeri, poput "Somebody Told Me", "Smile Like You Mean It", "Human" i horski je pjevana "All These Things That I''ve Done", da bi nastup maestralno završili antologijskom pesmom "Mr Brightside".

Na nastupu se našao i njihov prvi singl sa albuma, duhoviti "The Man", fanki disko numera koja je obilježila zvuk čitavog albuma za koji "Evening Standard" piše da je "izuzetno zabavno izdanje, lako slušljivo i poprilično divno".

Kritičar svjetski poznatog muzičkog magazina NME, Beri Nikolson, daje ocjenu da je frontmen Brendon Flavers "neurotičan, izuzetno motivisan, sentimentalan, na momente banalan, ali da je rezultat da je novi album Kilersa njihovo najbolje izdanje od albuma ''Sam's Town".

I britanski "The Guardian" slaže se u ocjeni da je ovo izdanje sjajno i upečatljivo, te da sadrži najbolje pjesme "Kilersa" u prethodnih deset godina: "Ova muzika je velika, a duša albuma je intimna i dirljiva".

Dobre ocjene su dali i BBC, kao i "Rolling Stone", dok je "Q Magazin" dao zanimljiv prikaz: "U pitanju je svjetlucav indie-pop album sa zvukom koji je blještav i uglačan kao vegaški neboder".