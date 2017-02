"The damned", "Angelic upstarts" i "Samael" na ovogodišnjem Exitu

Sastavi "The damned", "Angelic upstarts", "Samael", "The Black Dahlia Murder", "Discharge" i "Destruction" nastupiće na ovogodišnjem Exitu, koji će se održati od 6. do 9. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Jedan od začetnika pank scene, britanski "The damned" proslaviće ove godine na Exitu 40 godina svog prvog albuma "Damned Damned Damned" koji je ujedno i prvi izdati britanski pank album. Ove godine bend će izdati novi album.

U četvrtak će na Explosive bini pored rumunskog sastava "Dordeduh" nastupiti i bend "Samael" i domaći dvojac "Superhammer".

Francuski hardcore metalci "In Other Climes" predstaviće se publici Exita druge večeri festivala. Iste večeri nastupiće i hardkor pank bend "Debeli precjednik", kao i beogradski pank rokeri "Doghouse". Novosadski pank treš bend "Lazarath" i zagrebački hardkor sastav "Sentence" izdali su krajem prošle godine zajednički album, a i jedni i drugi će nastupiti na Explosive bini. Veče će zaokružiti Darko koji će prvi put donijeti svoj skejt pank zvuk u ove krajeve.

U subotu nastupa "Angelic Upstarts", a iste večeri na Explosive bini nastupiće jugoslovenski pankeri KBO! i britanski hardkor pank sastav "Discharge", koji će predstaviti svoj novi album. Među imenima koja će upotpuniti energičnu atmosferu treće večeri festivala biće meksički pank bend "Acidez", sastav "White Christ", britanski pankeri "Wonk Unit" i domaći oi pank bend "Fiskalni račun".

Posljednje večeri festivala nastupiće "The Black Dahlia Murder", kao i "Chronosphere", domaći mladi bend "Quasarborn", "Decrepancy", "Destruction" i "Full Of Hell".

