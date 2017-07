Tjentište ponovo mjesto okupljanja mladosti i ljubavi

TJENTIŠTE – Iako je Tjentište postalo čuveno nakon što je Kraljevina Jugoslavija uveliko prestala da postoji, prve noći četvrtog izdanja OK festa, ono je dobilo svoju kraljicu kada je na binu izašla Josipa Lisac.

Poluvijekovna vladarka scene u crno-plavom kostimu, beskrekornog glasa i držanja, svojim hitovima i pričom između pjesama „održala je predavanje“ o mladosti, muzici i ljubavi. O svemu onom što je spojio Ok fest na Tjentištu, gdje su pored Josipe na glavnom stejdžu zvijezde večeri bili još i Del Arno Band i Disciplina Kičme.

Novina ovogodišnjeg festivala je DJ Stage na kojem se ljubitelji elektronske muzike okupljaju od 13 do 18 časova. Kapaciteti OK kapa su oboreni i ove godine i istaknute zastave SFRJ i Boba Marlija sa natpisom „Sloboda“ među posjetiocima govore o raznovrsnosti publike koja je stigla iz svih krajeva bivše nam države. Kamperi su smješteni pored OK stagea gdje je prisutne do duboko u noć zabavljao Nemanja Kojić Kojot.

„I ove godine u fenomenalnom ambijentu NP Sutjeska do ponedeljka četvrto izdanje Nektar OK Festa ugostiće vrhunska imena regionalne muzičke scene. Posjetioci iz cijele regije moći će da uživaju i u brojnim drugim pratećim sadržajima koji će ih upoznati sa svim ljepotama i vrijednostima ove prekrasne destinacije.

Publika će u naredna dva uživati u muzici na tri stejdža - Jägermeister Main stage-u, “OK stage“-u u „OK kampu“ i na novom „Summer stage“-u koji se nalazi pored bazena“. Odlična zabava, atraktivni sadržaji uz najbolje regionalne izvođače i ove godine na Nektar OK Festu privukla je veliki broj ljubitelja dobrog zvuka i zabave iz BiH i regiona. Ono što je jako važno jeste da se svake godine trudimo da festival bude bolji i sadržajniji od prethodnog, i u toj namjeri uspjevamo već četvrtu godinu a o tome svjedoči sve veći broj kampera i posjetilaca koji su sa nama svake godine.

Organizacijom našeg festivala smo pokazali da je NP Sutjeska idealna destinacija za mlade, jer pored dobre muzike i zabave na Nektar OK Festu, izuzetan utisak na posjetioce ostavio je jedinstven prirodni ambijent u kojem se festival realizuje, što i jeste bio naš cilj od samog početka“, kazala je za Nezavisne Karolina Karalić, potparolka festivala

Večeras nastupaju TBF, “Van Gogh” i “Psihomodo Pop”, na glavnom, dok će na ok stageu nastupiti “Kanda, Kodža i Nebojša” i “E-Play”. Na “Summer stage-u” publiku će zabavljati Ralon Brancin, a za after party u „OK Stage“-u biće zadužen „Banana zvuk” (Luka “TBF”).

Ljubitelji filmske umjetnosti uživaće u „OK cinema“ zoni, koja se i ove godine realizuje u saradnji sa Operacijom kino i Sarajevo film festivalom, u okviru koje će večeras biti prikazan fim “Tour de France”.