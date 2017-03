Trudna Natali Portman u spotu Džejmsa Blejka

Glumica Natali Portman pojavljuje se u novom spotu britanskog kantautora Džejmsa Blejka

Riječ je o spotu za pjesmu "My Willing Heart", koja se nalazi na njegovom posljednjem albumu ‘The Colour In Anything’ iz 2016. godine.

Natali je u spotu, koji je urađen u crno-bijeloj tehnici, glumila dok je bila u drugom stanju, a video je snimljen nekoliko dana prije nego što je rodila kćerku Ameliju.

Spot je režirala Anna Rose Holmer.

Podsjetimo, Natali Portman i njen suprug Benjamin Milpid dobili su svoje drugo dijete 22. februara. Već imaju petogodišnjeg sina Alepa.

Blejk je poznat po melanholičnim tonovima u svojim numerama, koje takođe sadrže i hip-hop i elektropop zvuk.

Na ovom njegovom albumu gostuju Bon Iver, Frenk Oušn i Rik Rubin.