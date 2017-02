Tuzlanski bend "Univerzitet Angele Merkel" na listi producenta Stiva Gotliba

Američki producent Stiv Gotlib, pionir muzičke industrije novog doba i jedan od nekoliko najvećih svjetskih autoriteta u nezavisnom izdavaštvu, kao prvu grupu s ovih prostora izdvojio je tuzlanski bend "Univerzitet Angele Merkel".

Jedan od Gotlibovih istaknutih medija, portal "VideoStatic", proteklog vikenda je u rubriku "Watch It" uvrstio video-spot "Vazduh" tuzlanskog alter elektro-pop dueta U.A.M. ("Univerzitet Angele Merkel"), za koji režiju potpisuje Vedran Štefan iz Zagreba.

Ovaj slavni producent je otkrio mnoga slavna muzička imena kao što su "Underworld", "Nine Inch Nails" i rep atrakciju Pitbula. Učestvovao je u stvaranju franšiza "Star Trek" i "Batman", a "Billboard Magazine" je njegov rad nagrađivao pet puta.

Spot tuzlanskog benda je na stranici ovog slavnog producenta potpisan kao "Pure terror against the people and planet Earth" i našao se u društvu preporučenih video-klipova trenutno najaktuelnijih svjetskih imena kao što su "The Pretty Reckless", Geri Klark Džunior, Lil Vejn, Ledi Gaga i "Twenty One Pilots".

"Ono što možemo reći je da sada već postoje indicije da će se video gledati u Venecueli, Francuskoj i SAD", istakao je Adis Selimović, osnivač tuzlanskog muzičkog sastava.

Selimović smatra da je Gotlibova odluka da uvrsti sastav U.A.M. na poznatu muzičku listu ogroman korak za neke nove muzičke generacije iz BiH.

"Veliko hvala uredništvu iz Njujorka i zaista pragmatičan rad s dozom talenta je jedino mjerilo. Nažalost, u Bosni je masovni ukus prevladao talent, pa se mnogo toga servira kao dobro, ali nekako to instant doba mora proći, doći će i dolazi nova inovativna raja, koja će težišta mijenjati u smjeru za bolje sutra", istakao je Selimović.

Američki producent je tokom karijere među prvima prepoznao i iskoristio promjene koje je muzičkoj industriji donijela digitalna revolucija.

"Zaista, ali najiskrenije, uopšte ne znamo kako je ovo došlo do Stivena, jer, iz moje vizure, vjerovatno dobre stvari u svijetu neovisnih medija lakše dolaze do cilja. Čini mi se da je ovo možda prirodan slijed, ljudi poslušaju, pa daju sud o nečemu, vjerovatno", istakao je Selimović.

Muzičar je dodao da je ovaj potez američkog producenta vjerovatno najbolja preporuka na planeti.

"Nakon ovoga planiramo da se uštimamo i da malo proputujemo po nekoliko klubova i festivala u regionu, tačnije već smo u pregovorima, zajedno sa našim izdavačem 'Dallas recordsom' iz Zagreba. Imamo potrebu da par tonova podijelimo s publikom", istakao je Selimović.