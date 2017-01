"U2" u maju kreće na svjetsku turneju

Legendarni irski rok bend "U2" ove godine će obilježiti tri decenije izlaska kultnog albuma "The Joshua Tree" svjetskom turnejom nazvanom jednostavno "U2: The Joshua Tree Tour 2017", koja počinje 12. maja u Vankuveru u Kanadi.

Evropski dio turneje započinje na ljeto, 8. jula u Londonu, a završava se 1. avgusta u Briselu, u Belgiji.

U rodnoj Irskoj, u uokviru turneje U2: The Joshua Tree Tour 2017, Bono, Edž, Lari Malen i Adam Klejton nastupiće 22. jula u Dublinu.

The Joshua Tree, album koji su producirali Brajan Eno i Danijel Lanoa sadrži hitove With Or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For i Where the Streets Have No Name.

U to vrijeme bend je albumom osigurao status najvećeg benda na planeti. Stigao je do prvog mjesta u Americi, Velikoj Britaniji i širom Evrope, a izdanje je do sada dostiglo dijamantski tiraž.

„Nedavno sam slušao The Joshua Tree prvi put nakon gotovo 30 godina... To je kao opera. Mnogo emocija je unutra poput ljubavi, gubitka, izgubljenih snova, traženja zaborava, polarizacije. Pjevao sam neke od pjesama mnogo puta, ali nikad sve njih. Spreman sam. Ako je naša publika uzbuđena kao i mi, to će biti divna noć“, naveo je Bono u objavi povodom turneje.

Podršku na američkom dijelu turneje irskim rokerima pružiće "Mumford & Sons", "OneRepublic" i "The Lumineers", dok će ih u Evropi dočekati bend Noela Galagera "High Flying Birds".

Osim u Dablinu, Londonu i Briselu, "U2" će u okviru evropskog dela turneje nastupiti i u Berlinu, Barseloni, Parizu i Amsterdamu.

