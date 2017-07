Ubio se pjevač Linkin Parka

Čester Benington, pjevač Linkin Parka ubio se u svojoj kući u Palos Verdesu u Kaliforniji.

Sajt TMZ piše da je smrt nastupila vješanjem i da je policija njegovo tijelo našla u devet ujutro po lokalnom vremenu.

Imao je šestoro djece iz dva braka. U braku sa manekenkom Talindom En Bentli bio je 12 godina.

Benington se godinama borio s zavisnošću od droge i alkohola u različitim periodima svog života. U jednom intervjuu je priznao da je razmatrao samoubistvo, jer se teško nosio s traumama koje je ponio iz detinjstva kada ga je zlostavljao stariji muškarac.

Čester je bio blizak sa Krisom Kornelom, koji bi danas slavio 53. rođendan. On je takođe počinio samoubistvo vešanjem u maju ove godine. Benington mu je tada uputio otvoreno pismo:

"Prošle noći sanjao sam Bitlse. Probudio sam se s 'Rocky Raccoon' u glavi, a žena me je zabrinuto posmatrala. Rekla mi je da je moj prijatelj umro. Misao na tebe mi je preplavila um i zaplakao sam. Još plačem, od tuge, ali i od zahvalnosti što sam podelio neke posebne trenutke s tobom i tvojom divnom porodicom. Inspirisao si me na mnogo načina kojih nisi bio ni svjestan. Tvoj talenat je bio čist i bez konkurencije. Tvoj glas bio je uživanje i bol, besd i oproštaj, ljubav i patnja - sve u jednom. Pretpostavljam da je to ono što smo svi mi. Pomogao si mi da to shvatim. Upravo sam gledao video u kom pjevaš 'A Day In The Life' od Bitlsa i sjetio sam se svog sna. Želim da mislim da si se oprostio na svoj način. Ne mogu da zamislim svet bez tebe u njemu. Molim se da nađeš mir u sljedećem životu- Šaljem ljubav tvojoj ženi i djeci, prijateljima i porodici. Hvala ti što si mi dozvolio da budem dio tvog života".

Posljednji album benda Linkin Park "One More Light" našao se na vrhu Billboard liste 200 najboljih početkom ove godine i bend se pripremao za turneju koja je trebalo da počne krajem jula.

Linkin Park je 2000-tih stekao svjetsku popularnost, a hitovi poput "Faint", "In the End" i "Crawling" obilježili su epohu. Benington je osnovao i bend Dead by Sunrise 2005. Bio je pjevač Stone Temple Pilots grupe od 2013. do 2015.

