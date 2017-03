Umek, Spiller i Pipsi predvode festivalski val za Sea Star

Nešto manje od dva mjeseca uoči Sea Star festivala u Umagu, EXIT tim otkriva i treći val izvođača koji 26. i 27. maja stižu u kompleks Stella Maris.

Impresivnom popisu koji predvode headlineri The Prodigy, Fatboy Slim, Paul Kalkbrenner, Modestep, Pendulum i Dubioza Kolektiv, sada se pridružuje još velikih imena regionalne rock i punk scene kao što su PipsChips&Videoclips, Fakobolan i Nipplepeople, te domaći i regionalni elektronski magovi Umek, Spiller, Petar Dundov, Aney F i Marina Karamarko.

Iz susjedne Slovenije dolazi nam techno div svjetskog glasa, Umek. Popularni "fotr" slovenske, ali i savremene elektronske scene u cijeloj regiji, redovno nastupa na najvećim festivalima kao što su Tomorrowland, Awakenings, Time Warp ili Electric Daisy Carnival.

Za njegovu etiketu 1605 izdaju i Mark Knight, Joey Beltram, The Advent, te brojni mladi talenti, a njegova radijska emisija Behind The Iron Curtain emitira se na preko 150 radijskih postaja širom svijeta.

Ekskluzivni party na Sea Staru napraviće i čuveni talijanski DJ i producent Spiller, čiji megahit „Groovejet“, u kojem se prvi put na globalnoj sceni predstavila i zanosna Sophie Ellis-Bextor, i dalje se smatra za jednu od najvažnijih numera plesne muzike.

Punokrvni disco-house singl prodan u preko 2 miliona primjeraka te je čak postao prva pjesma ikad puštena na Appleovom tada skroz novom proizvodu, iPodu!

Popisu uzbudljivih izvođača pridružiće se i pravi doajen hrvatske scene, Petar Dundov. Kroz karijeru dugu preko 20 godina, objavio je pet albuma i gomilu singlova, te nastupao u najprestižnijim svjetskim klubovima kao što su Berghain, Fuse, Tresor, Rex ili Sub Club.

Na Sea Star dolazi i karizmatična predstavnica nove generacije hrvatskih techno DJ-eva, Marina Karamarko, koja iza sebe već ima rezidenturu u cijenjenom klubu Sankeys na Ibizi, te nastupe u klubovima u Londonu, Berlinu, Parizu, San Francisku i drugim vodećim destinacijama.

Iz Slovenije stiže i DJ i producent Aney F, osnivač ljubljanskog Innocent Music labela, čije se ime pojavljuje na visokim pozicijama ljestvica na Beatportu.

Na vrhuncu djelovanja stiže i najzagrebačkiji bend, kraljevi velikih pozornica koji spadaju u sam vrh hrvatske rock hijerarhije, legendarni PipsChips&Videoclips. Njihova ogromna karijera donijela je nebrojene hitove, od najljepših balada do navijačkih himni kojima je zajednička specifična poetika karizmatičnog frontmena Dubravka Ivaniša. Od početka devedesetih godina na osam albuma bend je ostao vjeran sebi, uvijek beskompromisno grabeći naprijed. Kroz svaki stilski eksperiment i dalje ostaju glasnicima čistog jezika ulice i bezvremenskih pjesama koje s njima uglas pjeva svaka publika. Ekipi se priključuje se i pulski Fakofbolan, jedan od najdugotrajnijih punk bendova na ovim prostorima, poznat i kao bend vezan uz kolektiv Monte Paradiso u sklopu kojeg su započeli s organiziranjem istoimenog, danas već kultnog hardcore punk festivala.

A na krilima novog singla „FRKA“, obrade Zdenke Kovačiček, stiže i hrvatski elektro-pop bend Nipplepeople. Ovaj tajanstveni maskirani dvojac stekao je popularnost širom regije hit singlom „Sutra“, a na Sea Star donose novi materijal.

Zbog izuzetnog interesa publike iz cijele Europe, posljednji, limitirani kontigent festivalskih ulaznica za Sea Star po cijeni od 259 kn u prodaji će biti najkasnije do nedjelje, 2. aprila, ali i kraće ukoliko se trenutnim tempom rasprodaju i prije toga. Fantastična reakcija fanova, značajno je ubrzala plan prodaje i u ponudi ostavila izuzetno malo ovih ulaznica s 40% popusta u odnosu na finalnu cijenu. Festivalske karte za Sea Star Festival kupiti se mogu on line i na svim fizičkim prodajnim mjestima Entria i Ticketshopa, a uz njih dostupan je VIP Gold karte po cijeni od 749 kn te jednodnevne ulaznice po cijeni od 199 kn.

Sea Star Festival smješten je umaškom kompleksu Stella Maris. Sve pozornice nalaze se u neposrednoj blizi mora, a udobni i sjajno opremljeni smještajni kapaciteti na svega 100 metara ili najviše desetak minuta šetnje lungomare od festivalskog prostora.

Kamp, apartmani, vile i hoteli u kvalitetnim su razredima od 3 do 5 zvjezdica, a najpovoljniji smještaj može se naći za već od 9,99 Eur na www.exittrip.org.

Uz centar Umaga udaljen samo desetak minuta pješke Sea Star se bez sumnje nalazi na najidealnijem mjestu u odnosu na sve poznate festivale u regiji.