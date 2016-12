Nastavlja se "crna godina za poznate": Preminuo Džordž Majkl (VIDEO)

Čuveni engleski pjevač i pop ikona 20. veka Džordž Majkl preminuo je u svom domu u 54. godini života "mirnom smrću", saopštio je njegov agent.

Uzrok smrti jedne od najvećih muzičkih zvijezda posljednje dvije decenije prošlog vijeka nije saopšten, a britanska policija je potvrdila da ona nije nastala pod sumnjivim okolnostima.



"Sa dubokim žaljenjem saopštavamo da je naš voljeni sin, brat i prijatelj Džordž preminuo mirnom smrću u svom domu tokom božićnih praznika. Porodica moli da se poštuje njena privatnost u ovim teškim trenucima. U ovom trenutku neće biti više saopštenja ovim povodom", naveo je Majklov agent.



Džordž Majkl rođen je kao Jorgos Kirjakos Panajotu u Londonu 1963. godine, a karijeru je otpočeo sa 18 godina u duetu Wham! sa Endruom Ridžlijem.



Tri godine nakon debija, bend je izdao svoj drugi album "Make It Big" koji je zabilježio šestostruki platinasti tiraž u SAD i koji je lansirao dvojac u sam vrh pop muzike pjesmama Wake Me Up Before You Go-Go, Freedom i Careless Whisper.



Iako je već tada postao prepoznatljiv kao solo zvijezda, postao je jedna od najvećih ikona osamdesetih kada je izdao svoj debitanstki solo album Faith (1987).

U narednoj deceniji je izdao još četiri albuma, ali samo dva sa potpuno originalnim materijalom - čuveni Listen Without Prejudice Vol 1. (1990) i Older (1996), da bi u 21. veku uz album Patience (2004) poručio da mu je to posljednje studijsko djelo.



Dvije godine prije smrti objavio je album Symphonica na kome su uglavnom snimci živih svirki sa njegove velike istoimene turneje.



Džordž Majkl nije obilježio kraj prošlog vijeka samo svojom muzikom, fantastičnim glasom i provokativnim spotovima sa najpoznatijim manekenkama, već i kontroverznim ponašanjem u vremenima konzervativnijim nego što su danas.



Iako se godinama spekulisalo o njegovoj seksualnosti, on nije želio da dopusti medijima da dublje zadiru u njeguv privatnost. Ipak, da je Džordž Majkl gej javnost je definitivno saznala 1998. kada je uhapšen zbog nedoličnog ponašanja u javnom toaletu u parku na Bevrli Hilsu.



Nakon susreta sa policajcem na tajnom zadatku i neprijatnog hapšenja, Majkl je javno objavio da je homoseksualac. Uprkos tome da je o tome kasnije vrlo otvoreno govorio, kaže da mu to nije mnogo prijalo.



"Iz nekog čudnog razloga, moj gej život nije bio lakši nakon toga, već suprotno", rekao je Majkl za BBC.



Poznato je da je bio u dugogodišnjoj vezi sa Kenijem Gosom, ali su se partneri rastali 2009, poslije skoro 25 godina zajedničkog života. Majkl je priznao da je tokom veze upražnjavao "anonimni seks" sa potpunim strancima, zbog čega nije imao problema sa Gosom, ali jeste sa policijom.



Seks nije jedini razlog zašto je Majkl završiavao sa lisicama na rukama - 2006. i 2008. godine hapšen je zbog posjedovanja narkotika, a tada je saopštio da želi da se povuče iz javnosti i "živi mirnijim životom".



Otvoreno je govorio o problemima sa prekomernim konzumiranjem marihuane, a imao je problema i sa zakonom zbog vožnje pod uticajem alkohola i narkotika.



Smrt Džordža Majkla još jedna je u nizu odlazaka kulturnih ikona druge polovine prošlog vijeka, a vijest o njegovoj smrti objavljena je u periodu koji je sada već decenijama obilježavala i njegova pjesma "Last Christmas", koja govori o nesrećnoj, prošlogodišnjoj ljubavi.