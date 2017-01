Izdavačka kuća Lesser Gods u aprilu će objaviti ‘So Let It Be Written’, biografiju Džejmsa Hetfilda, frontmena Metallice.

Knjigu je napisao Mark Eglinton, pisac, novinar i filmski producent. Za knjigu je koristio mnoge intervjue koje je radio s Džejmsom. Predgovor je napisao Čak Bili iz benda Testament.

Dio knjige možete pročitati na ovom linku, ako kliknete na naslovnicu knjige.