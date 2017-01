Valerij Gergijev, najznačajniji ruski dirigent u Beogradu

BEOGRAD - U Srbiju dolazi velikan svjetske i ruske kulture, jedan od najznačajniji dirigenta današnjice Valerij Gergijev upravljaće Orkestrom Marijinskog teatra 31. januara u beogradskom Centru Sava, kazao je danas u Rusko domu Vuk Žugić direktor sektora za kulturu tog centra.

Žugić je naglasio da su svi poklonici pravih i trajnih muzičkih vrednosti u Srbiji treba da budu presrećni zbog gostovanja velikog umjetnika iz Rusije.

"Hvala Nadeždi Kuščenko direktorki Ruskog doma, koji je zajedno sa ljudima iz ruske ambasade pomogao da se održi najznačajniji muzički događaj ove godine u našoj prestonici. Naravno se zahvaljujem i Gradskom sekretarijatu za kulturu i Ministarstvu kulture bez čije pomoći takođe ne bi bilo ovog mužičkog spektakla", kazao je Žugić.

On je naglasio da u Beograd stiže umjetnička figura posebne genijalnosti.

"Ruski dirigent će sa Marinskim orkestrom priuštiti publici umetničku raskoš i bogatstvo doživljaja muzike. Gde god maestro Gergijev dolazi u zemlje okruženja mnogi naši muzičari odlaze da ga gledaju. On prvi put u Srbijiu dolazi sa Marinskim teatrom", kazao je Žugić.

Nadežda Kuščenko je naglasila da Rusija nisu samo rudna nalazišta već i bogata i svjetski priznata kultura.

"Jedan od izuzetnih predstavnika ruske kulture je i maestro Gergijev. On je najbolji predstavnik ruske i peterburške izvođačke škole. Verujem da će koncert Orkestra Marisnkog teatra pod upravom Gergijeva, biti veliki događaj u Srbiji", kazala je Kuščenko.

Valerij Abisalovič Gergijev, pravi je predstavnik Sankt Peterburg dirigenske škole, učenik legendarnog i jednog od najvećih dirigenta Rusije, profesora Ilje Musina.

U toku studija na Lenjingrad konzervatorijumu, Gergijev je pobijedio na takmičenju Herbert fon Karajan, nakon čega je pozvan da se pridruži Kirov Teatru (sada Marijinskom) kao asistent glavnog dirigenta.

Godine 1988. Valerij Gergijev imenovan je za muzičkog direktora pozorišta Marijinski, a 1996. je postao je umetnički i generalni direktor (vodeći direktor orkestara, opere i baleta).

Uspešno je sarađivao sa velikim svetskim operskim kućama, Svetskim Orkestrom mira, filharmonijama u Berlinu, Parizu, Beču, Njujorku i Los Anđelesu, simfonijskim orkestrima Čikaga, Klivlenda, Bostona i San Franciska, Kraljevskim „Koncertgebau'''' orkestrom (Amsterdam) i mnogim drugim ansamblima.

Od 1995. do 2008. godine Valerij Gergijev je vodeći dirigent Roterdamske filharmonije (ostaje počasni dirigent do današnjih dana), a od 2007. do 2015. godine bio je vodeći dirigent Londonskog simfonijskog orkestra.

Od jeseni 2015. godine je glavni dirigent na čelu Minhenske filharmonije.

Valerij Gergijev je uvršten na listu magazina ''''Tajm'''' kao jedan od 100 najuticajnijih ljudi.