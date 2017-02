Veliki povratak audio-kaseta

U vrijeme kada se muzika besplatno skida s interneta, novi život mogle bi da dobiju zaboravljene audio-kasete. Prošle godine je u Americi nekoliko albuma objavljeno na kasetama, a njihova prodaja je porasla za 75 odsto.

Najprodavaniji albumi na kasetama u 2016. godini bile su Princov "Purple Rain" i Eminemov "Slim Shady", odnosno saundtrek iz filma "Čuvari galaksije". Odluka da ovaj saundtrek bude objavljen na kaseti bila je podstaknuta detaljom iz filma gdje glavni junak sluša muziku na vokmenu. I drugi izvođači s američkog muzičkog tržišta su bili podstaknuti ovim retro trendom pa su tako na audio-kaseti objavljeni albumi bendova "Eagles of Death Metal" - "Zipper Down" i izdanje "The Very Best & Beatenberg" sastava "Mumford and sons". Posebno se izdvaja i prošlogodišnje posthumno izdanje Kurta Kobejna "Montage of Heck" na kaseti.

Posljednja kaseta na mašinama PGP RTS snimljena je prije deset godina. Proizvodnju koja broji milionske tiraže zatvorila je grupa "Legende".

Radmilo Cvijović, direktor PGP RTS, navodi da je osamdesetih godina, kada je PGP uvodio proizvodnju kaseta, to bila najsavremenija proizvodnja, a tiraži su bili nevjerovatno veliki.

"Mesečno nam je trebalo do 800.000 kaseta, što CD nikad nije dostigao", istakao je Cvijović.

U kvalitetu zvuka CD je prestigao kasetu. Ipak, muzičari s višedecenijskim stažom kasete dobro pamte baš zato što nisu bile savršene.

Bitna stvar kod ovog formata jeste što je preskakanje muzike daleko teže, pa je publika prinuđena da presluša album od početka do kraja. Muzičari takođe ukazuju da je sve veće interesovanje, najprije za vinilima, a sada i kasetama, fascinacija publike objektom.

Savremenu tehnologiju muzičari, bar zasad, ne bi mijenjali starom. Ukoliko požele da pjesmu snime baš na traci, izdavači su spremni. PGP RTS ističe da su mašine za proizvodnju kaseta ispravne, ali ugašene, zato što tržište nije zahtijevalo dalju proizvodnju. Uz mali servis moguće je ponovo obnoviti proizvodnju kaseta.

Međutim, stručnjaci smatraju da publika nije spremna. Zajedno s kasetama, u istoriju su otišli i kasetofoni. Tako bi muziku s trake mogli da slušaju rijetki koji su uređaje sačuvali ili vlasnici starijih automobila s kasetofonima. Prodavci ističu da se ne sjećaju da je posljednjih godina neko ušao u prodavnicu i tražio kasetofon.