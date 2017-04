Vil Smit stiže u Hrvatsku

Jedna od najvećih zvijezda današnjice Vil Smit ovog ljeta stiže u Hrvatsku, a pridružiće mu se i DJ Džezi Džef, s kojim je glumio u popularnoj seriji "Princ iz Bel Aira".

Naime, on će nastupiti u Poreču na festivalu "MTV SummerBlast", gdje će obilježiti 30 godina muzičke pustolovine.

Vil Smit i DJ Džezi Džef, zajedno i odvojeno, ikone su hiphop muzike od samih početaka. Njihovi zarazni hitovi "Summertime", "Girls Ain't Nothing But Trouble" i "Parents Just Don't Understand", za koji su nagrađeni i prvom ikad nagradom "Grammy" za najbolju rep izvedbu, postali su klasici koji i danas osvajaju plesne podijume.

Njihovoj popularnosti pomogla je i poznata serija "Princ iz Bel Aira", u kojoj su Vil i Džezi glumili sami sebe, te privukli milione gledalaca širom svijeta. Smit je informaciju da dolazi u Hrvatsku potvrdio juče i na svom Facebook profilu.

Djelujući pod ličnim imenom, Vil Smit je tokom devedesetih i dvijehiljaditih uspješno gradio holivudsku glumačku karijeru, postajući jedna od najomiljenijih i najharizmatičnijih filmskih zvijezda svih vremena. Poznat je po brojnim glavnim ulogama, a obožavoci ga najviše pamte po onima u filmu "Dan nezavisnosti", "Ja, robot", "Hancock", "Hitch" te megauspješnom serijalu "Ljudi u crnom". Za svoje uloge nagrađen je brojnim priznanjima.

Zahvaljujući nevjerovatno uspješnoj karijeri, ovaj talentovani glumac i muzičar zasigurno je jedna od najvećih zvijezda koje su odabrale Hrvatsku kao idealno mjesto za vraćanje onome odakle je sve počelo zajedničkom nastupu njega i DJ Džezi Džefa.

Iako je poznat po ulozi Vilovog bratića iz popularne serije "Princ iz Bel Aira", Džezi Džef je jedan od pionira hiphop muzike, koji je za svoj rad nagrađen s tri nagrade "Grammy", tri "American Music Awards" i jednom "MTV Music Award". Vještinu takozvanog turningtablesa brusio je decenijama, zahvaljujući čemu je danas jedan od najuspješnijih turningtableista u svijetu. Festival u Poreču se održava 25. i 26. avgusta.