Zabavljaju mase, a međusobno se ne podnose

Svjetski poznati rokenrol bendovi pune dvorane i stadione širom planete, međutim ako rok grupa izađe na binu i održi koncert za pamćenje, to ne znači da su odnosi između članova benda tako sjajni kako izgledaju publici.

Neke od najpoznatijih grupa u istoriji rok muzike su više vremena i energije potrošile u svađama i prepirkama nego u pravljenju i sviranju muzike.

"Guns N' Roses"

Problemi između pjevača Eksela Rouza i gitariste Sleša su počeli još početkom devedesetih, ali dugo vremena javnost nije znala zbog čega je nastao raskol među ovim talentovanim muzičarima. Vremenom su otkriveni neki detalji, između ostalog i činjenica da je jedan od glavnih razloga svađe bio kralj popa Majkl Džekson.

Naime, stari menadžer grupe Dag Goldstajn je izjavio za magazin "Rolling Stone" da je Ekselu teško palo to što je Sleš odlučio da svira na pjesmi "Black and White" poznate pop zvijezde, budući da je on u javnosti imao reputaciju pedofila, a Eksel je navodno bio žrtva zlostavljanja u djetinjstvu. Sleš je napustio bend 1994. godine, a publika je morala da čeka do 2016. da bi ih ponovo vidjeli zajedno na bini na povratničkoj turneji grupe.

"Oasis"

Malo je bendova koji su toliko poznati po svađi svojih članova poput britanske grupe "Oasis". Gotovo da ne može da prođe mjesec dana da braća Lijam i Noel Galager ne kažu nešto loše jedan o drugom u javnosti.

Iako se devedesetih činilo da iza toga stoji standardan bratski rivalitet potpomognut velikim količinama alkohola, od 2009. godine njih dvojica više nisu u nikakvom odnosu.

Publika i obožavaoci slavnog britanskog sastava žele da vide da li će "Oasis" smoći snage za još jedan zajednički album ili turneju, ali braća Galager ističu da tako nešto djeluje nemoguće jer sa svakim novim okupljanjem nastajali su nova svađa i raskol.

"Sajmon i Garfankel"

Od kada su se raspali 1970. godine, Sajmon i Garfankel su pokušali nekoliko puta da ponovo zajedno prave muziku, ali to nikada nije potrajalo s obzirom na to da su i sama dva muzičara izjavila da se ne podnose.

Talentovaniji među dvojcem i glavni autor pjesama Paul Sajmon nikad nije pokazivao jednak entuzijazam prema bendu kao pjevač Art Garfankel, koji se ne bi bunio da se grupa nikada nije ni raspala.

Kao jedan od razloga napuštanja grupe navodi se Paulova frustracija činjenicom da su ljudi mislili da zajedno pišu pjesme, a u slučaju velikog hita "Bridge Over Troubled Water" da je njegov autor isključivo Art Garfankel.

"Aerosmith"

Gitarista Džo Peri i pjevač Stiven Tajler su nenadmašni kada su na bini, ali bi nakon koncerta radije provodili vrijeme sa nekim drugim ljudima.

Peri je napomenuo u svojoj biografiji da Tajlera više zanimaju slava i žene nego muzika.

Pjevač mu nije ostao dužan i u svojoj autobiografiji ga je opisao kao hladnog i suviše profesionalnog muzičara sa kojim čovjek ne može da se opusti. Inače Peri je zbog ovih sukoba početkom osamdesetih napustio bend na nekoliko godina.

"Kings of Leon"

Sastav "Kings of Leon" nije na sceni toliko dugo kao ostali bendovi sa liste, ali to ih nije spriječilo da prolaze kroz iste probleme kao veterani rokenrol zvuka. I u ovom slučaju jedan od glavnih krivaca za svađe između članova je alkohol.

Frontmen grupe Kejleb Folovil je 2010. godine izjavio kako je trijezan jedino bio prvih 30 minuta svakog dana. Na jednom koncertu je čak rekao publici da mu nije dobro zbog alkohola i da će se ubrzo vratiti na binu i nastaviti da pjeva nakon što se ispovraća.

Do toga naravno nije došlo, što je inspirisalo ostale članove grupe, posebno njegovog brata Džareda, da ga javno optuže da je upropastio koncert, a kasnije i cijelu turneju benda te godine. Kejleb je na to odreagovao naprasnim odlaskom u Njujork i malo mu je nedostajalo da zauvijek napusti grupu.

Bend je preživio ovu krizu zahvaljujući profesionalnoj intervenciji psihologa koji su naveli Kejleba da se drži dalje od alkohola. Bend i danas uspješno radi, a članovi benda ističu da problemi u komunikaciji još uvijek postoje.