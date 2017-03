Zara Larson objavila novi album

Internacionalno debi izdanje Zare Larsson, album "So Good" objavljen je danas, a švedska zvijezda podjelila je srećne vijesti na svom Instagramu.

Out everywhere Objavu dijeli Zara Larsson (@zaralarsson) Ožu 16, 2017 u 11:51 PDT

Na albumu "So Good" nalaze se hitovi s kojima se Zara probila na muzičku scenu poput "Lush Life", "Never Forget You", "Ain’t My Fault" kao i naslovnu pjesmu "So Good" sa Ty Dolla $ign.

Sa objavom novog albuma stigla je i saradnja sa Clean Bandit na pjesmi "Symphony", koja se takođe nalazi na ovom albumu.

Pjesmu će po prvi put uživo izvesti sutra uveče u takmičenju The Voice UK zajedno sa Clean Bandit.

(MTV)