Zbirka Koenovih pjesama izlazi 2018.

OTAVA - Zbirka pjesma koju je kanadski umjetnik Lenard Koen završio nekoliko dana prije smrti, biće objavljena u oktobru 2018. godine, izjavio je Koenov bivši menadžer.

Zbirka "The Flame" (Plamen) sadrži neobjav-ljene pjesme, tekstove u prozi, ilustracije i ri-ječi pjesmama sa tri posljednja albuma poznatog muzičara.

Koen, pisac i muzičar, počeo je da piše 1951, dok je njegova prva zbirka pjesama "Let Us Compare Mythologies" objavljena u Montrealu 1956. godine. Objavio je zbirku pjesama "Flowers for Hitler" kao i dva roma-na, od kojih je "Beautifull Loosers" postao "klasik kanadske antikulture".