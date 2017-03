Želimo da imamo svoj stil i zvuk

Muzički sastav "Switch2Smile", koji čine Banjalučanin Aleksandar Vidaković i slovački DJ Ivan Zubo, objavili su debitanstki album pod nazivom "Don't Panic".

Na novom studijskom materijalu nalazi se 10 traka, koje je ovaj dvojac radio u saradnji s mnogim evropskim muzičkim imenima.

"Ovo je naš prvi album i zaista smo se potrudili oko svih detalja. Novo studijsko izdanje smo spremali godinu i po. To je podrazumijevalo sve - od prvog zvuka, melodije, do dizajna i izdavanja preko naše izdavačke kuće 'Music laboratory records'", istakao je Vidaković.

Banjalučki muzičar naglašava da je cilj ovog sastava da stvore svoj jedinstveni i prepoznatljivi zvuk.

"Naše mišljenje je da je u današnje vrijeme inspiracije mnogo. U svakom momentu dostupno je mnogo muzike, slika, video-snimaka i čovjek ima mogućnost da vidi kakav je trend. Naravno, mi ne pokušavamo da imitiramo nekog, već želimo da imamo svoj muzički stil i zvuk, s kojim možemo ravnopravno da stanemo uz ostale izvođače", dodao je Vidaković.

Novi album "Don't Panic" publika može da preuzme na zvaničnoj internet stranici www.switch2smile.com, a ovaj muzički dvojac je spremio i original CD. Nove pjesme su, takođe, dostupne na portalima kao što su iTunes, Spotify, YouTube, Soundcloud, Google play.

Obožavaoci ovog sastava mogu pogledati i video-spotove za numere "Frozen", "Heart back" i "Razor", a od ljeta su u najavi i novi video-klipovi.

Na svom novom izdanju ovaj muzički dvojac je sarađivao i s nekim od važnijih evropskih muzičkih imena.

"Na pjesmi 'Money maker' ostvarili smo saradnju sa njemačkim pjevačem imena Paul da Lea. Na numerama 'Frozen', 'Go be louder' i 'All in' smo sarađivali sa češkim producentom Sukowachom. Takođe, radili smo i sa Giona i Kylrad, producentima koji dolaze iz Italije i Mađarske, a bitno je da pomenemo i zapaženu saradnju s grupom 'Universe City', koju čine američki i češki muzičari", naglasio je Vidaković.

Ovaj sastav radi i na promociji novog albuma, koji postiže veliku slušanost na evropskim radio-stanicama.

"Mi smo 11. februara krenuli u naš 'Don't panic tour'. Publika nas može vidjeti i čuti u Slovačkoj, Češkoj, Sloveniji, Španiji, Maldivima, Mađarskoj i Hrvatskoj, a u pregovorima smo i s organizatorima 'Exit' festivala", naglasio je Vidaković.