Banjalučki folkloraši putuju u Francusku

BANJALUKA - Kulturno-umjetničko društvo "Piskavica" iz Banjaluke će u periodu od 20. do 31. jula boraviti na turneji u Francuskoj, gdje će predstaviti tradiciju, folklor, ali i nošnje karakteristične za naše krajeve.

Kako je potvrdio Mirko Arambašić, sekretar Društva, "Piskavica" će u Francuskoj učestvovati na dva međunarodna festivala, i to na 21. festivalu "Folklore et Partage", koji će se održati u gradu Montreal D'Aude od 20. do 24. jula 2017. godine, i 29. međunarodnom folklornom festivalu "Bedarieux" u gradu Bederju, koji će se održati od 25. do 31. jula 2017. godine.

"Na oba festivala će se predstaviti programom iz Republike Srpske i BiH, a učestvovaće izvođački ansambl, narodni orkestar, vokalni solisti i izvorna pjevačka grupa", kazao je Arambašić.

KUD "Piskavica" je osnovano 2002. godine i radi u istoimenom živopisnom potkozarskom mjestu Piskavica, kod Banjaluke.

"Društvo broji oko 180 članova svih uzrasta i profesija (učenici, studenti, radnici i penzioneri) koji rade u više sekcija. Sa preko 35 javnih nastupa godišnje 'Piskavica' je jedno od najaktivnijih društava Republike Srpske", istakao je sekretar Društva.

Naglasio je da se poseban značaj Društva ogleda u činjenici da djeluje u ruralnoj sredini u kojoj predstavlja jedini oblik organizovanja ruralnog stanovništva i pokretača kulturnih zbivanja mjesta.

"Društvo je promoter našeg izvornog kulturnog nasljeđa širom svijeta i organizator tradicionalnih događaja kao što su 'Svome gradu', stručni seminar, 'Kozara etno festival' i godišnji koncert", podsjetio je on.

U prvih šest mjeseci ove godine KUD "Piskavica" je imalo 24 javna nastupa u Republici Srpskoj, Sloveniji, Srbiji, Bugarskoj i Rumuniji.