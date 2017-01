Banjalučko studentsko pozorište slavi četiri decenije postojanja

BANJALUKA - Premijernim izvođenjem predstave "Mlijeko", po tekstu grčkog pisca Vasilisa Kocikanurisa i u režiji Slobodana Perišića, u srijedu s početkom u 20.30 u "Podrum sceni" u Gospodskoj ulici počeće 41. sezona Banjalučkog studentskog pozorišta (BSP).

Povodom 40 godina postojanja ovog pozorišta sezona će nositi simboličan naziv "Četrdeset", a ispred BSP-a reditelj Aleksandar Pejaković najavio je i rođendansko slavlje. On je podsjetio da je 19. februara 1977. na Elektrotehničkom fakultetu u učionici broj 14 održana prva audicija Studentskog pozorišta u Banjaluci, te da taj dan BSP danas slavi kao dan osnivanja pozorišta. U to ime, pored pomenute premijere, 16. februara u Banskom dvoru biće održana i svečana akademija BSP-a, dok će 19. februara u "Podrum sceni" članovi i publika zajednički obilježiti četiri decenije od osnivanja pozorišta. Što se tiče predstave "Mlijeko", reditelj Slobodan Perišić rekao je da ideja za istu potiče još iz studentskih dana, te da mu je velika čast jer će noseću ulogu imati njegova profesorica s Akademije Jelena TrepetovaKostić.

"Ono što je, takođe, dragocjeno za mene jeste to što BSP ovim projektom pokušava da oživi još jednu profesionalnu scenu u gradu i mislim da je to veoma bitno za sve mlade ljude koji se školuju i koji će da završe Akademiju umjetnosti u Banjaluci", kazao je Perišić, istučući da, pored amaterske, za jedno pozorište kao što je BSP nije nimalo jednostavno pokrenuti profesionalnu scenu. Pozorište nigdje nije jeftino, dodao je Perišić, pa tako i ovdje. "Svugdje u svijetu", nastavio je on, "odluke kao što je ova preuzimaju krovne institucije i mislim da je krajnje vrijeme da se Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske pozabavi svojim poslom, pa samim tim i BSP-om." Manje o situaciji u kulturi, a više o samoj predstavi, pričala je glumica Jelena TrepetovaKostić.

"Za mene je bilo potpuno novo iskustvo i izazov da radim u studentskom pozorištu zbog toga što sam kao jedan od predstavnika stare škole navikla na klasično pozorište: scenu, salu, suflera i tome slično. Ovdje je scena u centru sale, gdje nas okružuje publika, što je glumački dosta teško odigrati", kazala je Jelena TrepetovaKostić, koja je izrazila posebno zadovoljstvo zbog saradnje kako sa svojim bivšim studentima, režiserom Slobodanom Perišićem i glumicom Smiljanom Marinković, tako i s Aleksandrom Ristanovićem i Bojanom Kolopićem, koji su se, takođe, školovali na Akademiji umjetnosti u Banjaluci, a glume u ovoj predstavi.