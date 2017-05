Danica Maksimović otvara "Teatar fest"

DOBOJ - Poznata beogradska glumica Danica Maksimović otvoriće 18. "Teatar fest Doboj 2017", koji će biti održan od 28. maja do 2. juna na sceni Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju.

Maksimovićeva će prve festivalske večeri igrati u predstavi "Indigo" Grad teatra Budva i Smart sudija Beograd, autora Duška Premovića, u kojoj, pored nje, igraju Branislav Lečić i Marija Vicković.

Dobojskoj publici predstaviće se i glumci Narodnog pozorišta RS iz Banjaluke komadom "Podvala", koji je po tekstu Milovana Glišića režirala Đurđa Tešić, kao i Bosansko narodno pozorište iz Zenice sa predstavom "Gluha svadba", koju je režirala Lajla Kaičkija, po tekstu koji je napisala zajedno sa Hasanom Džafićem.

Četvrte festivalske večeri zaigraće glumci "Kerekeš teatra" iz Varaždina, koji će se predstavom "Skupština" prvi put predstaviti ovdašnjoj publici, a takmičarski dio festivala biće završen komadom "Priča se po gradu".

U ovoj predstavi GMR produkcije iz Beograda, koju je napisao i režirao Staša Koprivica, igraju poznate glumice Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasia Mandić i Sena Ćorović.

"Za ovogodišnji 'Teatar fest' imali smo 25 prijavljenih predstava. Vršeći selekciju nismo željeli da to budu predstave isključivo prošlogodišnje produkcije, nego da to budu provjerene predstave, da naša publika vidi predstave koje su se pokazale kao veoma popularne. Nastojali smo da to bude otklon ka komediji, ne nužno komedija", pojasnio je Vojo Čakarević, član selektorskog kolegija festivala.

U čast pobjednika festivala, glumci Gradskog pozorišta "Jazavac" iz Banjaluke posljednje festivalske večeri igraće komad "Pidžama za šestoro", koju je režirao Željko Stjepanović.

Kao i prethodnih godina, i ove će biti dodijeljene nagrade za najbolju predstavu, te za najbolju žensku i mušku ulogu, a najbolju predstavu biraće i dobojska publika.

"Stručni žiri ove godine je u sastavu: predsjednik žirija akademski glumac Vlado Kerošević, redovni profesor i dekan Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli, članovi su i profesori Jovanka Stojčinović-Nikolić, i Gordana Vasić", rekla je Vukosava Sofrenić, direktor Centra za kulturu i obrazovanje.