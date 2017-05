Danica Maksimović otvorila 18. Teatar fest Doboj 2017.

DOBOJ - U vrijeme kada je održavanje ovakvih kulturnih manifestacija pravi podvig, izuzetno mi je drago da se u Doboju 18. put održava pozorišni festival i uvijek se rado vraćam u ovaj grad u kojem sam ranije osvojila nagradu, poručila je u nedjelju uveče poznata beogradska glumica Danica Maksimović otvarajući Teatar fest Doboj 2017, koji se do 2. juna održava na sceni Centra za kulturu i obrazovanje.

"Drago mi je što u Doboju već 18 godina, to uopšte nije malo, postoje ljudi koji to žele, i koji to organizuju, ljudi koji to podržavaju i ljudski i moralno, i materijalno, i što je Doboj grad koji želi kulturu visokog nivoa za svoje građane", kazala je Maksimovićeva, koja je nakon otvaranja festivala, na veliko zadovoljstvo brojne publike, sa kolegama Branislavom Lečićem i Marijom Vicković igrala u predstavi "Indigo" Grad teatra Budva i Smart sudija Beograd, autora Duška Premovića.

Vukosava Sofrenić, direktor Centra za kulturu i obrazovanje, rekla je da nakon 18 godina u ovoj ustanovi s ponosom mogu da kažu da je Teatar fest postao uvažena pozorišna manifestacija.

"To govori broj predstava koje su ovdje izvedene, broj ljudi koji je uživao ovdje u Doboju i jedan veliki broj izvrsnih glumaca koji su imali priliku i čast da nastupaju u ovom gradu", rekla je Sofrenićeva, te dodala da "nastavlja misiju ljudi koji su prije nje prvo imali viziju, pa onda iznijeli cijelu ideju i na plećima ponijeli teret čitave organizacije jednog velikog festivala".

Publici je sinoć trebalo da se predstave glumci Narodnog pozorišta RS iz Banjaluke komadom "Podvala", dok bi večeras u velikoj sali Centra za kulturu i obrazovanje trebalo da nastupi Bosansko narodno pozorište iz Zenice sa predstavom "Gluha svadba".

Glumci "Kerekeš teatra" iz Varaždina četvrte festivalske večeri, 31. maja, igraće predstavu "Skupština", a takmičarski dio festivala biće završen 1. juna komadom "Priča se po gradu" u kojem igraju poznate glumice Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anastasia Mandić i Sena Ćorović.

Posljednje festivalske večeri u čast pobjednika Teatar festa glumci Gradskog pozorišta "Jazavac" iz Banjaluke igraće predstavu "Pidžama za šestoro", koju je režirao Željko Stjepanović.

Tročlani žiri koji čine Vlado Kerošević, dekan Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli, te pjesnikinja Jovanka Stojčinović-Nikolić i profesor književnosti Gordana Vasić dodijeliće nagrade za najbolju predstavu, te za najbolju žensku i mušku ulogu, a najbolju predstavu biraće i dobojska publika.