'Đurologija XXL' oduševila publiku: Banjalučani plakali od smijeha

Poznati glumac, muzičar i komičar Branko Đurić Đuro izveo je u ponedjeljak veče svoj "antistand-up" nastup "Đurologija XXL" na tvrđavi Kastel u Banjaluci i brojnoj publici priuštio smijeh do suza.

Proslavljeni komičar nastupio je sa svojim prijateljima iz svijeta muzike i filma, među kojima su bili Anđelka Prpić, publici poznata po ulozi u serijalu "Andrija i Anđelka", hrvatski glumac i voditelj Tarik Filipović, i muzički trio iz Banjaluke "One tri".

Publika u gradu na Vrbasu je ispunila plato ispred ljetne pozornice tvrđave Kastel, a na ulazu se tražila karta više.

Predstava je počela obraćanjem Prpićeve, koja je ispričala nekoliko anegdota iz njene saradnje sa Brankom Đurićem te nekoliko zanimljivih situacija iz svog života.

Glumica, koja je sa Đurom već nastupala na turneji po Švedskoj i Norveškoj, kazala je da joj je velika čast što je postala dio "Đurologije XXL".

"Na toj turneji se rodila ideja da dođemo zajedno i u Banjaluku, i meni je velika čast da imam tu priliku da budem makar i kratko s njim na sceni.

To što on radi je genijalno, on je maestralan i sjajan u 'antistand-up' komediji, dok ja opet onako neskromno kažem nekoliko loših riječi o njemu", dodala je Prpićeva.

Prava euforija na tvrđavi Kastel uslijedila je kada je na scenu izašla zvijezda večeri - Đuro, kojeg je publika dočekala gromoglasnim aplauzom.

"'Đurologija' se večeras igra po 197. put. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju", rekao je Đuro.

Prije izlaska na scenu poznati komičar je istakao da se njegov nastup zove antistand-up iz razloga što on sebe nikada nije smatrao stand-up komičarom.

"Ja sam glumac, ja nisam stand-up komičar. Ljudi koji se bave stand-up komedijom su uglavnom amateri, i da ne bih povrijedio njih i njihov poziv ja ne želim da se predstavljam kao komičar, već samo glumim jednog stand-up komičara", rekao je Đuro.

Tarik Filipović na sceni je glumio fudbalskog trenera Miroslava - Ćiru Blaževića, što se publici jako dopalo, a za muzički predah bile su zadužene "One tri" iz Banjaluke, koje su doprinijele da ovo veče zaista bude nezaboravno.