Furlan: Hrvatska i svijet se dave u mržnji

Glumica Mira Furlan nastupiće u ulozi Šarlote u predstavi "Jesenja sonata", koju će 12. januara premijerno izvesti Hrvatska drama riječkog HNK-a Ivana pl. Zajca.

Riječ je o porodičnoj drami Ingmara Bergmana. Osim o samoj predstavi, Mira je govorila i o situaciji u svijetu, ali i situaciji u Hrvatskoj. Naravno, nije mogla da izbjegne da prokomentariše pobjedu Donalda Trampa na američkim predsjedničkim izborima.

''Šta reći? Cjeli svijet ide udesno. Kao da se sve teško izborene pobjede za ljudska, rasna, radnička, rodna i sva druga prava nikada nisu ni dogodile. Idemo unazad u svakom smislu. Kao što je na simboličnom planu pobjeda Obame pred osam godina poslala iz Amerike u svijet ohrabrujuću i optimističnu poruku, tako je ova nova poruka upravo zastrašujuća. Ona govori o vrijednostima koje se cijene u svijetu u kojem imamo nesreću da živimo: agresivnost, bezosjećajnost, rasizam, prezir prema svima 'drugima', uključujući ženski pol. I, najvažnije, ogromna količina novca'', izjavila je glumica.

''U Americi vlada atmosfera iščekivanja i potpune nesigurnosti oko budućnosti. Ljudi su depresivni i uplašeni. Ima, naravno, i onih drugih koji su osnaženi i ohrabreni da se do kraja prepuste svojim najmračnijim sklonostima. Ovi izbori pokazali su potpunu podvojenost Amerike a, rekla bih, i čitavog današnjeg svijeta. Zapanjujuća je činjenica da je ova druga, pobjednička grupa ipak u manjini, ali da je, bez obzira na to, iznijela pobjedu zbog zastarjelog izbornog sistema. Postoji teza da je dobro što se sistem takoreći raspao i da Trampova neočekivana pobjeda daje nadu za bitnu promjenu sistema. Posmatrajući koga je taj narandžasti milijarder izabrao za svoje saradnike, ta teza se pokazuje kao čista prevara."

Situacija u Hrvatskoj se, prema njenom mišljenju, ne mjenja.

''Diskurs se u ovih 25 godina nije promjenio, pa sam tako i o sebi samoj nedavno čitala odvratne, napadačke tekstove. Sve me to vrlo rastužuje, ali me i uvijek ponovno podsjeća na razloge zbog kojih sam otišla. Budući da me ovdje zapravo nema jer sam uspješno eliminisana iz javnog i kulturnog života još prije 25 godina, pitam se šta bi, dakle, zadovoljilo pljuvače: fizička smrt? Jer je simbolična smrt još davno obavljena'', prepričava legendarna glumica koja je osamdesetih bila seks-simbol.

''Strašno je da se danas čitav svijet, ne samo Hrvatska, davi u mržnji prema svemu što je iole drugačije. Kao roditelj, zgrožena sam svim tim: je l’ to, dakle, svijet, u koji mladi ljudi moraju da stupe i u njemu se bore? I da li su to vrijednosti koje im taj svijet nudi'', zaključila je Mira Furlan.

