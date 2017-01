Gdje su danas i šta rade zvijezde "Mućki"

Serija „Mućke“ (Only Fools and Horses) nedavno se našla na vrhu liste najgledanijih programa u istoriji britanske televizije i proglašena je za seriju čiji bi povratak na male ekrane Britanci najviše željeli.

Više od 24 miliona ljudi gledalo je božićni specijal „Mućki“ iz 1996. kada je Delboj konačno došao do novca stavivši na aukciju stari sat.

Dvadeset godina nakon "posljednje epizode" (prikazivani su i sporadični specijali između 2001. i 2003.) neke od zvijezda su nas zauvijek napustile, a neke imaju nove uloge u britanskim televizijskim programima.

Derek Delboj Troter (ser Dejvid Džejson)

Ser Dejvid Džejson će zauvijek biti povezivan s likom Delboja, ali je ostvario i druge zapažene uloge. Ovaj 76-godišnjak igrao je detektiva inspektora Džeka Frosta u krimi-seriji "A Touch of Frost" od 1992. do 2010. a ranije je imao glavnu ulogu u sitkomu "Open All Hours".

Ulogu Grenvila reprizirao je u nastavku "Still Open All Hours" 2014. čija je treća sezona počela da se prikazuje prošlog mjeseca.

Ser Dejvid Džejson je dobio titulu viteza 2005. za svoju bogatu karijeru i objavio je autobiografiju 2013. "David Jason: My Life".

Rakel Troter (Tesa Pik Džouns)

Zahvaljujući uspjehu serije, Tesa Pik Džouns postala je najpoznatija po ulozi Delbojeve voljene Rakel, ali je i poslije "Mućki" imala niz uloga.

Pojavila se u serijama "Doctors", "Doctor Who", "Casualty", „Holby City“, „The Demon Headmaster“ i „Midsomer Murders“.

Danas 59-godišnja glumica sada igra kućepaziteljku u seriji "Grantchester" zajedno sa Džejmsom Nortonom i Robsonom Grinom.

Rodni Troter (Nikolas Lindherst)

Angažman Nikolasa Lindhersta, najpoznatijeg po ulozi Delbojevog mlađeg brata Rodnija, naprosto je cvjetao od okončanja "Mućki".

Danas 55-godišnji Nikolas igrao je Gerija Speroua u popularnoj seriji "Goodnight Sweetheart" koja je prikazivana od 1993. do 1999.

Takođe, 2010. igrao je u prednastavku "Mućki" pod nazivom "Rock & Chips" sa Džejmsom Baklijem.

Nedavno se pojavio u detektivskoj drami BBC-ja 2New Tricks" kao penzionisani detektiv Den Grifin.

Kasandra Troter (Gvinet Strong)

Gvinet Strong igrala je Rodnijevu veliku ljubav Kasandru, ali je nakon završetka "Mućki" ponovo zaigrala uz Dejvida Džejsona u seriji "A Touch of Frost". Kasnije je imala manje uloge u serijama "West End" i "Midsomer Murders".

Krajem prošle godine vratila se na male ekrane pridruživši se postavi britanske sapunice "Eastenders" u kojoj igra Džeraldin Klou, vođu ženskog pikado tima.

Demijen Troter (Bendžamin Smit)

Ulogu Delbojevog sina igralo je više dječjih glumaca, ali je Bendžamin Smit od 2001. postao "stalni" Demijen.

Ovaj 27-godišnjak je kasnije imao uloge u 2Holby City2 i 2Doctor Who2, a pojavljivao se i u 2Eastenders" i "Skins".

Dobio je glavnu ulogu u drugoj epizodi BBC programa "Accused", pojavio se u komediji "No Offence" i igrao vojnika u mini seriji "Native".

Bojsi (Džon Čelis)

Prodavac automobila Obri Bojsi Bojs u "Mućkama" imao je spinof "Green Green Grass" koji je prikazivan između 2005. i 2009.

Džon Čelis je objavio i dve autobiografije – "Being Boycie" i "Boycie and Beyond2.

Prošle godine se pojavio kao kapetan Pikok u sitkomu "Are You Being Served".

Denzil Talser (Pol Barber)

Pol Barber je, pored Denzila, imao niz drugih poznatih uloga, poput Horsa u britanskom filmu "The Full Monty".

Ovaj 65-godišnjak glumi i danas u serijama "Coronation Street", "Casualty" i "Death in Paradise".

Miki Pirs (Patrik Mari)

Patrik Mari postao je poznat zahvaljujući ulozi Mikija Pirsa u "Mućkama", ali je ovaj 60-godišnjak imao nekoliko teških godina nakon kraja serije.

Nakon što je završio sa ulogom Rodnijevog prijatelja sklonog pretjerivanju, postao je profesionalni igrač pokera. Veliki je ljubitelj i navijač fudbalskog kluba Milvol.

Majk Fišer (Kenet Makdonald)

Kenet Makdonald igrao je vlasnika paba "Ragina glava" Majka Fišera, ali i Ganera Nobija Klarka u "It Ain’t Half Hot Mum".

U seriji "The Last Detective" imao je niz pojavljivanja kao Piter Dejvison, ali je pretrpio jak srčani udar i umro u 50. godini 2001. prije nego što je serija i prikazana.

U "Mućkama" su odsustvo čuvenog Majka opravdali time što je "u zatvoru zbog pronevjere".

Triger (Rodžer Lojd Pek)

Rodžer Lojd Pek bio je jedan od najvoljenijih likova iz "Mućki", čistač Kolin Triger Bol.

Glumac je preminuo u 70. godini života nakon borbe sa rakom pankreasa, ali je prije toga imao manju ulogu u filmu "Hari Poter i vatreni pehar", kao i useriji "Red i zakon".

Djed (Lenard Pirs)

Lenard Pirs uglavnom je igrao u pozorištu, ali će zauvijek biti upamćen po ulozi djeda u “Mućkama”.

Igrao je u seriji od 1981. do svoje smrti 1984.

Baster Merifild kasnije je ušao u seriju kao ujka Albert.

Ujka Albert (Baster Merifild)

Heri Baster Merifild najpoznatiji je po ulozi ujka Alberta u "Mućkama", gde je igrao od 1985. kada je njegov lik stvoren zbog smrti Lenarda Pirsa.

Baster je preminuo u 79. godini zbog tumora na mozgu.