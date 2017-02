Goran Jokić: Opstali smo zahvaljujući ljubavi prema pozorištu

Povodom 40 godina od osnivanja Banjalučkog studentskog pozorišta (BSP) večeras s početkom u 20 časova u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor biće održana svečana akademija, a tri dana kasnije, na dan osnivanja pozorišta, u prostorijama BSP-a, u Gospodskoj ulici, biće priređeno i rođendansko slavlje.

Sad već dalekog 19. februara 1977. na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci, gdje danas stoji tabla na kojoj piše da je na tom mjestu i u to vrijeme osnovan BSP, bila je održana prva proba sa studentima. Bilo je to vrijeme velikih ljubavi, prisjeća se Goran Jokić, današnji direktor BSP-a, velike kreativnosti i entuzijazma, drugarskih večeri uz gitare, recitovanje stihova.

"Živomir Ličanin, glumac Narodnog pozorišta u Banjaluci, bio je tada prvi umjetnički rukovodilac, režiser, učitelj koji je radio s mladima, učio ih tajnama glumačke umjetnosti...", podsjetio je Goran Jokić, koji je za "Nezavisne" pričao povodom ovog značajnog jubileja.

NN: U Studentskom pozorištu prošli ste sve, od glumca, preko reditelja do direktora. Koja Vam je najdraža uloga i funkcija bila u istom?

Jokić: Uvijek i zauvijek ona prva, najveća ljubav - glumac! Od 1986, kada sam počeo, kao vitez Lanselot u predstavi "Zmaj" Evgenija Švarca, pored više od stotinu uloga koje sam igrao paralelno radeći uz Studentsko, i profesionalno - u Narodnom, Dječijem i Pozorištu Prijedor, sticajem okolnosti morao sam da se prihvatim i drugih poslova i obaveza u pozorištu: bio sam i majstor tona, svjetla, scene i rekvizite, vozač, dramaturg, pa i "funkcije" režiser i direktor, koje donose više stresa i rad na stvarima i situacijama koje nemaju direktne veze s kreacijom, ali sve je to u cilju i konačnog rezultata - dobre predstave. Ipak, najljepše se osjećam na probama i predstavama, kada sam u funkciji glumca.

NN: Koji su, po Vašem mišljenju, najveći usponi i padovi Banjalučkog studentskog pozorišta u protekle četiri decenije?

Jokić: Najveći uspon je bio u prvih pet godina, kada je osvojen status amaterskog pozorišta, što je u bivšoj nam domovini bio veliki uspjeh, a na osnovu čega smo kao nagradu od grada dobili "Podrum scenu" - namjenski projektovanu i izgrađenu za jedno novo, malo, alternativno, studentsko pozorište u Banjaluci, koje je tih godina bilo osvježenje na kulturnoj sceni grada i koje je okupljalo desetine, stotine mladih. To su one zlatne osamdesete - vrijeme bujanja kreativne energije na svim poljima umjetnosti u Banjaluci, u Jugoslaviji, svijetu, i baš kada je trebalo da se "Podrum scena" opremi potrebnim tehničkim uređajima - nestadoše pare, a nastade rat. To je najteži period u radu, ali smo se održali i zahvaljujući velikoj ljubavi prema pozorištu, uglavnom srednjoškolaca - ipak su rađene predstave i mladi ljudi su se družili na probama i učili o glumi. Nakon rata bilo je još teže - prostorije u kojima smo do tada radili su promijenile namjenu - morali smo da se snalazimo i probe održavamo po mjesnim zajednicama, školama, fakultetima, parkovima - ništa od toga nije bilo sigurno i trajno rješenje - uvijek podstanari, ograničeni terminima.

NN: U posljednje dvije godine, od kada je renovirana "Podrum scena" u Gospodskoj ulici, BSP je nanizao mnoge uspjehe. Koliko je ovaj prostor kod mladeži u Banjaluci vratio vjeru u pozorišnu umjetnost?

Jokić: Sljedeći podaci dovoljno govore: u proteklih sedam godina, 48 novih predstava, preko 500 izvođenja (70-80 godišnje), blizu 60.000 gledalaca, mnogo nagrada na festivalima u RS, BiH i okruženju, prošlogodišnja pobjeda na dva velika festivala u BiH i Srbiji (predstava "Prljavi veš"), prijem u Međunarodnu asocijaciju studentskih pozorišta 2014. i dobijanje licence za organizovanje internacionalnog festivala, a pored toga svake godine nekoliko naših članova upisuje se na akademije umjetnosti, pedesetak mladih u našim predstavama, koje se igraju ne samo u "Podrumu", već i na drugim mjestima u gradu, ali i u drugim gradovima, i uvijek pred vjernim, punim gledalištem...

NN: Izvedbom predstave "Mlijeko" BSP je ustupio prostor profesionalcima. Da li ova predstava nagovještava uvođenje profesionalne scene u BSP-u?

Jokić: To je početak ostvarenja težnji, planova i ciljeva koje smo davno postavili. Naime, pored Narodnog i Gradskog pozorišta, koji imaju svoju publiku, svoje repertoarske politike i opredjeljenja, samim tim i ograničenja, u Banjaluci se odavno osjećala potreba za još jednom ili dvije profesionalne scene, na kojima bi se pokazali mladi diplomirani glumci i režiseri naše Akademije umjetnosti, ali i drugi mladi umjetnici, kojih, hvala bogu, imamo. Sada imaju gdje da se pokažu - u centru najvećeg grada u Republici Srpskoj, u glavnoj - najpoznatijoj gradskoj ulici, na "Podrum sceni" Banjalučkog studentskog pozorišta.

NN: Ove godine biće održan drugi "Kestenburg". Da li možemo okvirno saznati šta očekuje banjalučku publiku na festivalu?

Jokić: Okvirno, od 27. jula do 8. avgusta 2017. u Banjaluci, u organizaciji Banjalučkog studentskog pozorišta biće održan 2. internacionalni festival studentskih pozorišta "Kestenburg 2017", na koji se prijavilo 178 pozorišta sa svih kontinenata. U toku je odabir najboljih koji će nam biti gosti - učesnici festivala. Unaprijed mogu reći da će "Kestenburg 2017" biti još atraktivniji od prvog i da će naša publika imati priliku da vidi odlične predstave i oko 400 mladih glumaca iz raznih krajeva svijeta, a Banjaluka će, vjerujemo, kao i prije dvije godine, pokazati svu svoju ljepotu i gostoprimljivost.