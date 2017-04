Gutović nasmijao banjalučku publiku

BANJALUKA - Predstava koja je više od 10 godina na repertoaru pozorišta "Slavija" u Beogradu, "Obično veče" Milana - Laneta Gutovića, konačno je izvedena i u Banjaluci.

Popularni glumac izveo je ovaj komad za koji potpisuje i tekst i režiju u utorak naveče u Kulturnom centru Banski dvor, a riječ je i o prvoj predstavi koja je na srpskom jeziku igrana na Brodveju.

Obišla je sve kontinente pronoseći slavu srpskog veselog duha i smisla za humor. Od Moskve do Pekinga, od Johanesburga do Njujorka, od Sidneja do Montreala, publika je uživala u svemu onome što je Gutović predstavio i Banjalučanima.

"Obično veče" je zapravo stand up komedija tokom koje Gutović priča s publikom o životnim zgodama i nezgodama na način koji publiku tjera na suze od smijeha.