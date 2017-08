"Kestenburg" dokazuje da granice ne postoje

BANJALUKA - Na drugom "Kestenburgu" posljednje julsko veče, u ponedjeljak, na pet različitih scena u gradu na Vrbasu odigrano je standardnih pet predstava u šest termina.

Komad "Fatima, nevjesta od boli" Mostarskog teatra mladih, banjalučka publika u Narodnom pozorištu Republike Srpske na sceni "Petar Kočić" gledala je dva puta, i to s početkom u 18 i u 22 časa.

Riječ je o predstavi čiji je takst adaptirana verzije balade "Hasanaginica", odnosno o Hasanaginici iz druge perspektive, djevojci s imenom i prezimenom koja je prvi put progovorila sama o sebi i u svoje ime. Dajući identitet junakinji narodne pjesme, ovaj komad je jedan od rijetkih, ako ne i jedini, koji govori o Hasanaginici iz ženske perspektive.

"Na predstavi smo radili oko godinu i po dana iako smo imali tek mjesec dana kontinuiranog rada bez nekih pauza. Mi smo preradili Hasanaginicu iz perspektive Fatime, to jest same Hasanaginice; kako se ona osjeća u tom svemu i u to vrijeme. Žena tad zapravo nije imala slobodu da bira bilo šta, nego su svi u stvari živjeli njen život. To je osnovna poenta predstave", kazao je Alem Naziri, jedan od 10 mladih glumaca koji igraju u ovom komadu sa snažnom porukom da svi treba da žive svoj život onako kako hoće i onako kako zaslužuju.

No, kako su zaslužili da žive oni koji su decenijama u braku i koji gaje mržnju jedno prema drugom, a uprkos toj mržnji nemaju hrabrosti da se razdvoje, publika je vidjela u komadu "Play Strindberg" po tekstu švajcarskog pisca Fridriha Diremanta i u izvedbi Fakulteta umjetnosti iz Prištine, sa trenutnim sjedištem u Zvečanu.

"Ovaj komad je nastao kao plod našeg rada na četvrtoj godini glume i bio je zapravo naša diplomska predstava. Baš zbog toga smo i tražili tekst u kom mogu tri lica dobro da se izraze i da pokažemo sve ono što smo učili u četiri godine, a to su date okolnosti, lik, žanr i ovde pre svega stil predstave, tako da je i rediteljski i glumački ovaj komad bio zahtevan", rekla je Jovana Krstić, akterka predstave, pojašnjavajući da je zapravo Diremant pišući dramu o kojoj je riječ obradio "Mrtvački ples" Avgustra Stindberga, pa otud i takav naziv komada u kojem se miješaju naturalizam, apsurd, komedija i tragedija.

Kroz sve to, ali i mnogo šta još, mora proći jedan čovjek ako želi da postane glumac, a "čemu takva patnja" zapitao se glumac Aleksandar Ristanović u monodrami "Sudnica", za koju, pored izvedbe, potpisuje i režiju i scenario i koja je u programu "Kestenburga" izvedena u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor. Ristanović je igrao u ime Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjaluci, u selekciji "Fakulteti", te postavio validna pitanja i značajne odgovore na temu "Ja u svijetu glume?".

"Tu temu sam dobio na četvrtoj godini studija i potom sam počeo da pišem tekst optužujući sebe jer sam proćerdao godine studirajući glumu, a onda sam, braneći se, počeo da iznosim činjenice, srž i suštinu zašto uopšte želim da se bavim ovim pozivom. Jeste bilo zahtevno, jeste bilo novo, ali je svakako bilo zanimljivo ići prema ideji da kada si na sceni govoriš zaista ono u šta veruješ i onda naravno ne bude toliko ni teško ni naporno", izjavio je poslije nastupa na "Kestenburgu" Ristanović, koji je za ovaj komad prošle godine osvojio gran pri u Nišu na "Urban festu".

Da li će dobiti nagradu i na "Kestenburgu" ostaje da se vidi, a kako su za festival u Banjaluci čuli gosti iz Južne Koreje, odnosno "Fox Thetrea", koji su na Velikoj sceni nacionalnog teatra izveli predstavu "Kad dođe proljeće" pričali su neposredno pred izvedbu.

"Dobio sam preporuku o festivalu od strane korejske fondacije 'Art Stages' i tako smo došli ovdje. Radio sam takođe kao lutkar i saznao da je Banjaluka poznata po studentskom festivalu, kao i po lutkarskom festivalu", rekao je Park Son Hou, režiser predstave koja govori o novelisti Kim Ju-Joungu. Taj pisac je veoma poznat u Koreji, govori gost iz ove zemlje.

"Kim je rođen u Tutanu, u kojem je ovo pozorište Jou i osnovano 2007. godine. U vrijeme svog kreativnog djelovanja napisao je 33 novele. Pisao je novele za tinejdžere i mlade, ali imao je veoma kratak život i umro u 29. godini", ispričao je Son Hou kratku biografiju o protagonisti predstave koja je zainteresovala Banjalučane samom činjenicom da je izvode gosti koji su na "Kestenburg" došli iz najudaljenije zemlje, a onda i svim ostalim, uključujući izvedbu, specifičan govor i različitost.

Da granice bar za ovaj festival ne postoje, pored mnogobrojnih gostiju, dokazali su i domaćini u gradu na Vrbasu, iz DIS teatra. Iako, takođe, gosti "Kestenburga", oni su u Domu omladine, faktički na svojoj matičnoj sceni, izveli komad "Granice", u kojem su istražili šta nas čeka ako izađemo van granica, te šta biva ako se približimo polju zabranjenog.

Sinoć je na "Kestenburgu" trebalo da bude izvedeno još pet predstava, dok je večeras posljednje takmičarsko veče. Pobjednici u pet selekcija biće poznati sutra, posljednjeg dana festivala.