"Kod Tita u raju" u Banjaluci

BANJALUKA - Predstava "Kod Tita u raju", u kojoj igraju Andrija Kovač, Ranko Goranović i Marko Vučković, biće izvedena 20. februara na sceni Gradskog pozorišta "Jazavac" u Banjaluci.

"Josip Broz Tito kreči svoj raj zbog Jovanke, ali ne zna to da radi i preko Googla traži molere. Jave mu se niko drugi do Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Pokušavaju da ubijede Tita da su oni graditelji, a ne rušitelji. Kroz britku satiru ovaj komad će vas nasmijati do suza", kazao je glumac Andrija Kovač. Ulaznice po cijeni od 15 KM u prodaji su na blagajni SD "Obilićevo".

Ovaj komad biće izveden u okviru regionalne turneje, u sklopu koje će glumački trio gostovati u čak sedam gradova širom BiH i Hrvatske.