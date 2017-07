Manifestacije koje ne bi trebalo da propustite: Ispunite ljeto kulturom

BANJALUKA - Iako ljetni mjeseci važe za period godišnjih odmora, odnosno doba kada su gradovi prazni, a kulturna dešavanja svedena na minimum, zahvaljujući pojedinim festivalima duh kulture i u ovom periodu ne nestaje.

Pored muzičkih festivala, kojih je iz godine u godinu sve više, važno je podsjetiti i na filmske, pozorišne, književne manifestacije koje preko ljeta privlače turiste u BiH, ali i upotpunjuju dane ovdašnjoj publici. U nastavku vam donosimo neke od kulturnih događaja u BiH, koje nikako ne bi trebalo da propustite.

SARAJEVO

"Baščaršijske noći"

Zahvaljujući festivalu "Baščaršijske noći", koji se u Sarajevu održava od 1. do 31. jula, na nekoliko gradskih lokacija biće realizovano dvadesetak različitih programa.

"Baščaršijske noći" u Bosanskom kulturnom centru otvorila je Sarajevska filharmonija koncertom "Pozdrav iz Austrije". Na programu su takođe i koncerti "Divanhane", Ane Rucner, Maje Milinković. Premijerno će biti izvedena i monodrama Josipa Pejakovića "Stend-drp tragedija", kao i upriličene raznovrsne promocije te Međunarodni festival folklora i Međunarodni dječji festival folklora.

Sarajevo film festival

Jedan od najvažnijih događaja u godini kada je BiH u pitanju jeste svakako Sarajevo film festival (SFF), koji se ove godine održava od 11. do 18. avgusta. Fantastični meksički glumac Gael Garcija Bernal biće prvi gost kojeg će pozdraviti publika ovogodišnjeg SFF-a. Više od 3.000 gledalaca popularnog Ljetnog kina "HT Eronet" dočekaće Bernala na sceni prije projekcije kultnog filma "Pasja ljubav" reditelja Alehandra Gonzalesa Injaritua. Festival, čiji su gosti između ostalih bili i Benisio del Toro, Robert de Niro, Anđelina Džoli, ugostiće ove godine i proslavljenog reditelja Majkla Hazaniviciusa, ali i glumice Berenis Bejo i Ariane Labed. Svoje filmove mnogobrojnoj publici SFF-a predstaviće internacionalni gosti, među kojima i oskarovci.

BANJALUKA

Izložba "Na svome mjestu stajati"

Izložba "Na svome mjestu stajati" umjetnika Radoša Antonijevića biće otvorena 6. jula s početkom u 20 časova u Muzeju savremene umjetnosti RS u Banjaluci.

Riječ je o postavci koja je najavljena prethodnih mjeseci instalacijom u javnom prostoru pod nazivom "Oni koji jedu krompir" realizovanoj na platou ispred MSU RS 8. aprila 2017. Ova umjetnička intervencija realizovana je kao sastavni dio izložbenog projekta i svakodnevno privlači pažnju građana koji mogu posmatrati rast i napredak nesvakidašnje umjetničke instalacije. U okviru svoje prve samostalne izložbe u Banjaluci u MSU RS vajar Radoš Antonijević će se predstaviti sa više prostornih objekata i instalacija.

Festival "Kestenburg"

Banjalukom će ove godine zahvaljujući Međunarodnom festivalu studentskih pozorišta "Kestenburg", koji se u organizaciji Banjalučkog studentskog pozorišta održava od 25. jula do 5. avgusta, prodefilovati pozorišni ansambli iz Zvečana, Sarajeva, Tuzle, Novog Sada, Beograda i Banjaluke. Svesrdnu podršku drugom "Kestenburgu" dao je i proslavljeni reditelj Emir Kusturica, koji će sa svojim "The No Smoking Orchestra", uveličati čin otvaranja festivala. Novina ovogodišnjeg festivala je pet selekcija i sedam žirija. Program čini pet selekcija: zlatna, srebrna, bronzana, drvo kestena i posebna selekcija sastavljena od ispitnih predstava studenata glume sa fakulteta i akademija iz bivše Jugoslavije. Glumica Sloboda Mićalović biće predsjednica žirija zlatne selekcije "Kestenburga".

MOSTAR

"Mostarsko ljeto"

Pet mostarskih kulturnih institucija udružilo se u organizaciji "Mostarskog ljeta", koje će posjetiocima pružiti uživanje u više od 30 različitih sadržaja, od koncerata, izložbi, predstava, promocija, poetskih večeri i festivala plesa.

U okviru "Mostarskog ljeta" SPKD "Prosvjeta" i ove godine organizuje već tradicionalnu "Prosvjetinu" likovnu koloniju "Ostajte ovdje". Kolonija će sa radom početi danas, a "Prosvjeta" na ovaj način želi otvoriti mladima vrata za slobodu u likovnom smislu i pružiti im pet dana suživota i razgovora sa kolegama i iskusnijim autorima koji su svoju inspiraciju oduvijek crpili iz suncem okupanog Mostara.

PRIJEDOR

"Prijedorsko kulturno ljeto 2017"

Iako je pozorišna sezona završena, Prijedorčani neće ostati uskraćeni za kulturne događaje zahvaljujući manifestaciji "Ljeto u Prijedoru" u okviru koje će do septembra biti održano četrdesetak različitih događaja.

Tokom "Prijedorskog kulturnog ljeta 2017" biće održan maskenbal, prodajna izložba ručnih radova, razne izložbe, gastro veče, koncerti, večeri folklora, revije filmova, pozorišne predstave te najposjećenija manifestacija "Selo veselo". Kao i ranijih godina, u programu "Kulturnog ljeta" u našem gradu učestvuju sve ustanove kulture, mališani vrtića "Radost", kulturno-umjetnička društva kao i druga udruženja i pojedinci.