Neizvjesna budućnost još jednog festivala

ISTOČNO SARAJEVO - Osamnaesto izdanje Međunarodnog festivala profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu "Lut fest" neće biti održano u maju, kako je planirano, nego je prolongirano za 1. oktobar 2017. godine, saopštili su organizatori.

Miroslav Lučić, predsjednik Organizacionog odbora "Lut festa" i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo, izrazio je žaljenje što se održavanje ove značajne manifestacije za grad Istočno Sarajevo i za Republiku Srpsku mora pomjeriti zbog neizvjesnosti u vezi s finansiranjem od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

"Raspoloživa sredstva od drugih institucija koje sufinansiraju ovu manifestaciju nisu dovoljna da se uđe u realizaciju ovog značajnog i složenog projekta. 'Forum teatar', organizator 'Lut festa', primoran je da donese odluku da zbog nastale finansijske situacije prolongira početak održavanja festivala", saopšteno je iz "Forum teatra".

Da li će, stoga, "Lut fest" doživjeti sudbinu banjalučkog "Kratkofila" i mnogih ugašenih festivala u Republici Srpskoj posljednjih godina, govorio je za "Nezavisne" Vitomir Mitrić, direktor "Forum teatra".

"Kada su neki festivali u Banjaluci ugašeni, bio sam iznenađen tom situacijom, smatrajući da se to nije smjelo desiti. Ugašen je jedan vrlo značajan festival, a to je 'Kratkofil'. To mi je nagovještavalo mogućnost da i drugi festivali mogu doći u sličnu poziciju, na čemu se zbog nemara krovnih institucija i radi", kazao je Mitrić, ističući tešku poziciju organizatora svih značajnijih festivala kod nas.

Naglasio je da ako jedan festival kao što je "Lut fest" ostane "u životu" posebno je značajno ne dozvoliti da finansijski momenat na bilo koji način ne ugrozi visoki umjetnički i organizacioni nivo festivala, niti smanji planirani broj pozorišta koja učestvuju na tom jedinstvenom lutkarskom festivalu, ne samo u Republici Srpskoj i BiH, nego i u regionu.

Mitrić je istakao značaj "Lut festa" i za obrazovanje i vaspitanje djece, te da direktori osnovnih škola, koji su dio organizacionog odbora festivala, nisu željeli pomjeranje istog jer im je raniji termin ulazio u plan i program, ali to se, po njegovim riječima, moralo dogoditi.

"Oni su 'Lut fest' već uvrstili u školske programe rada, ali mi, bez obzira na sve što smo pokušavali u kontaktu sa Ministarstvom, nismo uspjeli riješiti ovaj problem, koji je faktički već nekoliko godina aktuelan", rekao je Mitrić.

"To ministarstvo trebalo bi da služi institucijama i udruženjima iz kulture, da bude njima od koristi i na usluzi, a ne da im u stvari otežava rad, kao što je bio slučaj prošle godine, kada su opet sredstva smanjena za iznos od 30 do 40 odsto. Na kraju godine, kada su manifestacije urađene, došli smo u poziciju da uložena sredstva ne možemo ni ostvariti", kazao je Mitrić.

Konkretno, dodaje on, Ministarstvo prosvjete i kulture RS "Lut festu" do sada duguje 19.000 KM.

"Iako smo tim povodom pisali apel - niko nam ništa nije odgovorio", kaže Mitrić.

"Ne vjerujem da neko to organizovano radi da bi uništio festivale, ali to je neshvatanje ljudi u Ministarstvu. Sada kad bismo išli dalje, možda je problem što Ministarstvo kulture nije zasebno, nego je ono u okviru prosvjete, pa je na neki način zanemaren dio koji se bavi kulturom", smatra on.

Izrazio je nadu da će se do prolongiranog datuma "Lut festa" znati visina sredstava kojima festival raspolaže, jer od toga zavisi i sam obim programa.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS navode da je "Lut fest" veoma važan pozorišni festival koji zauzima značajno mjesto na kulturnoj sceni RS.

"Ministarstvo prosvjete i kulture RS sprovelo je u potpunosti konkursnu proceduru. Sredstva na osnovu konkursa za sufinansiranje programa u kulturi za sufinansiranje ovog festivala su odobrena i biće isplaćena u narednom periodu, u skladu sa prilivom sredstava u budžet RS", dodaju u Ministarstvu.