Nižu se odlične predstave na "Teatar festu"

BANJALUKA - Skandinavska hladnoća, poremećen porodični odnos, vaspitanje bez ljubavi, žrtvovanje za karijeru i brutalna iskrenost toliko netipična za Balkan, otprilike je ono što je banjalučka publika mogla da vidi u subotu, treće takmičarske i četvrte večeri 20. Teatar festa, kada je na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske (NP RS) izvedena predstava "Jesenja sonata".

Predstavu, "Jesenja sonata", je po tekstu Ingmara Bergmana, jednog od najznačajnijih filmskih i pozorišnih stvaralaca 20. vijeka, u koprodukciji "Ateljea 212" i Budva Grad teatra, režirao Jagoš Marković, a u podjeli našla se jedna od najvećih živućih srpskih glumica Tanja Bošković.

Ona igra slavnu, ali egocentričnu pijanistkinju koja ne umije da iznase emociju osim kroz muziku, a stvara se utisak da i to radi zbog lične promocije. Pored Boškovićeve u komadu još igraju Branka Šelić, Jelena Petrović i Mladen Andrejević.

Nažalost, zavidna umijeća glumaca pokvario je eho stvoren zvukom vjetra i dimom koji je puštan sve vrijeme na sceni, tako da se većina dijaloga u zadnjim redovima sale jedva čula. No, za tako nešto postoji objašnjenje. Sa jedne strane ovaj komad se inače izvodi na kamernoj sceni i podrazumijeva da publika bude bliže, dok je sa druge strane u samom tekstu naglašeno da je to komad koji govori o ubistvu tišinom i hladnoćom. Tako zaista i biva.

Za razliku od "Čuvara tvog poštenja", komada koji su Banjalučani u izvedbi Gradskog pozorišta iz Podgorice mogli da vide noć ranije i koji govori o tome koliku dominaciju ima novac u odnosu na poštenje kao najsnažniju tekovinu naroda Crne Gore, ovaj komad govori o jednoj drugoj, psihološkoj dominaciji koja slama krhka bića.

Majku pijanistkinju, koja dominira nad drugim likovima, koja drži sve konce u svojim rukama i koja uvijak zna svoje prioritete, na sceni ipak ogolijeva Tanja Bošković pravdajući njenu neposvećenost porodici tim da je i ona imala hladne roditelje kojima je njihova nauka bila važnija od djeteta.

Nakon predstave na okruglom stolu Tanja Bošković je, između ostalih, odgovorila i na pitanje zašto većina publike za odnose kakvi jesu u predstavi krivicu uglavnom pripisuje njenom liku.

"Zaista, sve je u uglu gledanja. On zavisi od nas samih, pa tako stvari mogu videti, ja verujem, samo osobe koje nisu majke. Predstave često ne nude rešenje. Ja sam i kćerka i majka. Postoji to nešto što je komplikovano. To je tako. Kada neko doživi obe strane, onda će verovatno bolje shvatiti mnogo toga što je Jagoš, a i Bergman ponudio u tom trenutku", kazala je Boškovićeva.

Na sceni "Petar Kočić" u okviru Festivala monodrame, prije Bergmanovog komada, glumac Stevan Šerbedžija izveo je predstavu "Suvišan čovek", rađenu po motivima "Zapisa iz podzemlja" Fjodora Mihailoviča Dostojevskog.

Publika će večeras u 18.30 moći da pogleda monodramu "Bog da prosti", po motivima romana Dragoslava Mihailovića "Petrijin venac", u izvođenju Anite Stojadinović, Fakultet dramskih umetnosti Beograd, a u 20 časova predstavu "Novo doba" Bitef teatra Beograd/Arthub Sarajevo, autora Vuka Boškovića, u režiji Dine Mustafića.