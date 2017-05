Osam glumaca iznese pet premijera po sezoni

PRIJEDOR - Pozorište Prijedor već dugi niz godina održava kontinuitet, kako u radu, odnosno broju premijernih predstava u sezonama, tako i u stalnim iskoracima u repertoarskoj politici.

Kazao je ovo za "Nezavisne" Zoran Baroš, direktor Pozorišta Prijedor, povodom godišnjeg izvještaja za prethodnu sezonu, koji je načinila ova pozorišna kuća.

"Prijedorsko pozorište prošle godine je izvelo pet premijera i igralo šest naslova iz ranijih sezona ukupno 61 igranje, uključujući i gostovanja, te bilo domaćin za 65 nepozorišnih događaja, što je sve zajedno imalo ukupno 23.000 gledalaca", navedeno je u izvještaju.

Prosjek od pet premijera po sezoni, dodaje Baroš, kao i tekstovi Beketa, Harvuda, Dostojevskog, preko Danila Kiša, Skendera Kulenovića i Radmile Smiljanić, pa sve do Erdmana, pretočeni u pozorišne predstave, daju za pravo upravi pozorišta da bude zadovoljna.

"Sve to postižemo s ansamblom od svega osamo glumaca, ali uz svesrdnu pomoć naših pozorišnih prijatelja iz Narodnog i Dječijeg pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke, ali i razumijevanja naših partnera Gradske uprave grada Prijedora. Dakle, ako bismo govorili o ponosu, mada mislim da je to prejaka riječ, onda su to svakako pomenuti kontinuitet, ali i podrška našeg grada i njegove pozorišne publike", kaže Baroš.

Kuća na čijem je čelu, navedeno je u izvještaju, prošle godine organizovala je devet predstava gostujućih ansambala, koje je pogledalo 1.765 ljubitelja pozorišne umjetnosti.

Pozorište Prijedor se u cijelosti finansira iz budžeta grada Prijedora. U budžetu za tekuću godinu ovoj značajnoj pozorišnoj kući namijenjeno je 736.000 KM, dok je lani od planiranih 733.210 KM izvršenje bilo 729.690 KM.

Baroša smo pitali koliko "obični" ljudi prihvataju ove brojke, odnosno koliko očekuju da kultura, odnosno pozorišna umjetnost bude samofinansirajuća, mada je opštepoznata stvar da to ne može biti slučaj ni u razvijenim zemljama svijeta, a pogotovo kod nas.

"Kada je u pitanju samofinansiranje teatara, onda je to na ovim prostorima, ali i ne samo na ovim, nemoguća misija. Morate razdvojiti teatre čija je obaveza njegovanje domaćeg dramskog teksta, edukacija mladih, i ne samo mladih, od 'kofer teatara', čija scenografija, rekvizita i sve ostalo stane u jedan kofer u rukama jednog ili dva glumca", govori Baroš, takođe naglašavajući da cijena pozorišne ulaznice u svijetu dostiže astronomske visine, dok je na ovim prostorima pet KM već upitna količina novca koja bi se trebala izdvojiti za posjetu pozorištu.

Pozorište Prijedor, otkriva direktor, akcenat u narednoj sezoni staviće na roman "Gospođica" Ive Andrića, čiju će dramatizaciju na scenu ovog teatra postaviti Marko Misirača.

"I ovog ljeta nas očekuje rad s novim članovima Omladinskog dramskog studija 'Živko Desnica' Pozorišta Prijedor, kao i animacija rada dramskih sekcija prijedorskih osnovnih škola kroz konkurs za odabir najboljih školskih ostvarenja. I svakako, naš dugoročni cilj je tehničko opremanje teatra, dakle zamjena svjetlosnog i tonskog parka, čime bismo stvorili odlične uslove za dalji napredak u radu", zaključuje Baroš, u čijem se izvještaju navodi da je Pozorištu Prijedor najhitnije potrebna nabavka nove tonske i svjetlosne tehnike, kao i profesionalnog horskog praktikabla, koji je neophodan za održavanje svečanih akademija i horskih nastupa.