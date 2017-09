Osvojite ulaznice za predstavu "Ivica i Marica"

BANJALUKA – Dječije pozorište Republike Srpske i "Nezavisne novine" nagrađuju čitaoce portala sa ulaznicama za prelijepu bajku "Ivica i Marica", koja je na repertoaru u subotu, 30.09. u 18 časova.

Sve što treba da uradite, da bi obradovali svoje mališane, je da pošaljete podatke (ime, prezime i broj telefona) na mejl portal@nezavisne.com, i prvih troje osvojiće po dvije ulaznice za ovu predstavu.

Predstava "Ivica i Marica" traje 50 minuta, i namjenjena je nešto starijim mališanima (5+).

Autor predstave "Ivica i Marica" je Dejan Aleksić, dok je reditelj Dragoslav Todorović.

U Todorovićevu podjelu ušli su Ivan Perković kao Ivica, Đurđa Vukašinović kao Marica, Snežana Milidrag u ulozi Vještice Stravke, te Ana Anđelić i Zorana Šuman u ulozi Groze i Jeze - druge dvije vještice.

Umjesto jedne, kako je poznato iz originalne bajke, postoje tri vještice, a tu su još i Čvorak (Duško Mazalica), Čvorkica (Svjetlana Andrić), Lisac (Đorđe Janković) i Tvor (Aleksandar Blanić). Čvorak otvara i zatvara cijelu priču, a svi su likovi urađeni na jedan nov, svjež i duhovit način.

Cijena ulaznice za predstavu iznosi 6 KM, a može se rezervisati na broj telefona 051/232-839.

Blagajna Dječijeg pozorišta radi svaki dan osim ponedjeljka od od 14 do 16, subotom od 15 do 18 i nedjeljom od 9 do 11 sati.