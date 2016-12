Osvojite ulaznice za predstavu "Krdža Brdža"

BANJALUKA - Dječije pozorište Republike Srpske i portal "Nezavisnih" nagrađuju čitaoce portala sa ulaznicama za svemironičnu bajku "Krdža Brdža".

Prvih troje čitalaca portala koji svoje podatek (ime, prezime i broj telefona) pošalju na mejl portal@nezavisne.com osvojiće po dvije ulaznice za ovu fantastičnu predstavu koja je na repertoaru u nedjelju, 25.12. u 11 sati.

Radnja predstave je smještena u stan u kojem živi mali genije Jelenko Savršenko sa bakom Bosom. Oni uspostavljaju kontakt sa bićima iz svemira, te im tako u goste dolaze: princeza Margarina Snešković sa planete Dobrice i vitez karaktera zloga po imenu Krdža Brdža iz dalekog svemira.

Iz kosmosa se još javljaju i jedan arabijski šeik, jedan Japanac, jedan Kinez, kao i "vlasnik svemira": Svemironije Š. Asteroidovič. Sve u svemu "Krdža Brdža" je svemirska bajka koja se događa malo sutra.

REZERVACIJE

Telefon: 051.232.839

email: djecijepozoriste.rs@gmail.com

Dječije pozorište Republike Srpske zadržava pravo izmjene repertoara.

Informacije na telefone 232 834 i 232 830. Blagajna radi svakim danom sem ponedjeljkom od 14.00 do 16.00, subotom od 15.00 do 18.00 i nedjeljom od 9.00 do 11.00 (tel. 232 839)

Ulaznice su osvojili: