Osvojite ulaznice za predstavu "Maša i medo"

BANJALUKA – Dječije pozorište Republike Srpske i portal "Nezavisnih" i ovaj vikend vas nagrađuju sa ulaznicama za predstavu "Maša i medo".

Istoimeni popularni crtać osvojio je srca mališana još prije nekoliko godina, a svaka nova generacija obožava simpatičnu djevojčicu Mašu i njenog prijatelja Medu.

Ove simpatične junake ovaj vikend možete da gledate i u Dječijem pozorištu RS, a vaše je samo da pošaljete podatke na portal@nezavisne.com i naznačite za koji dan želite ulaznice.

Ovaj put dijelimo tri puta po dvije ulaznice za subotu u 18 sati i isto toliko i za nedjelju, termin u 11 sati.

Predstava "Maša i medo" je namjenjena i najmlađoj publici, ali i stariji mališani će sigurno uživati u avanturama male Maše koju igra Đurđa Babić.

Ovaj put napominjemo sve dobitnike, da bi se izbjegla gužva na blagajni DP RS, da se ulaznice preuzmu do petka.

Blagajna radi svakim danom sem ponedjeljkom od 14 do 16, subotom od 15 do 18 i nedjeljom od 9 do 11.