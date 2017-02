Peđa Bajović nastupio u gradu na Vrbasu

BANJALUKA - Kada vam čovjek koji je učestvovao na svjetskom prvenstvu stand up komičara priča svoje dosjetke i šale, to je zagarantovanih sat i po smijeha. Upravo tako je bilo u srijedu naveče u Domu omladine gdje je nastupao Peđa Bajović, veteran regionalne stand up komedije, koji je prisutne proveo kroz komediju nazvanu "Rok trajanja", a koju je ujedno prvi put i govorio u Banjaluci.

Potpomognut sveopštom idejom da nam se sprema smak svijeta, Bajović kroz svoju predstavu, a prije smaka svijeta odgovara na pitanja: Da li je horoskop kriv za globalno zatopljenje? Zašto žene žive duže od muškaraca? Može li konobar biti predsjednik?

"Ova predstava je o kukanju, o procesu starenja u koji sam ušao ima godina. Starenje kreće negdje srednjih tridesetih, nisi ti star, ali kreneš stariti. Jednostavno počneš primjećivati da su neke stvari drugačije, da si malo sporiji, da si malo mekši, da si malo ružniji i sve to. Zato ja na glas kukam, jer mi je onda lakše da to podijelim sa drugima. Nije da samo o tome pričamo i o životinjama, domaćim i divljim, i tako", govori Bajović u razgovoru sa novinarima, prilikom kojeg je nemoguće zadržati osmijeh.

Rečenica u kojoj se pronašao i najveći dio banjalučke publike, a koja je samim tim dobila i najveći aplauz, glasila je: "A, to ko je izmislio, svaka mu čast, kartica plaća, ne plaćaš ti, nema se, može se."

Bajović kaže da mu je lakše kada svi zajedno kukaju, a lakše je i publici, to je jedan zajednički poduhvat zbog koje svi nekako na kraju odu zadovoljniji.

Ono što se najviše sviđa publici kako na našim prostorima, tako i svugdje u svijetu gdje nastupa jesu neke intimne priče. Takođe, ljubitelji stand up komedije rado vole čuti i neku dobru šalu o poznatima.

"Bilo iz istorije, bilo iz naše sadašnjice, ili iz estrade, politike... Kao što je slučaj kod nas, da su kod nas političari glavne estradne pojave, i eto ako se malo sjetiš i njih, onda i to. U suštini, imao sam ja neke revolucionarne ideje da pokušam publiku nasmijati nekakvim šalama iz domena nuklearne fizike, ali ne ide", kazao je on.

Nije izostalo ni smijeha kada je pokušao da imitira banjalučki naglasak i sleng, ali ni kada se osvrnuo na nedavnu inauguraciju predsjednika SAD Donalda Trampa.

Nemoguće je bilo ne dotaći se i egzistencijalnog pitanja, a Bajović podsjeća da je 1. jula 2009. godine, kada je tadašnji predsjednik Vlade Hrvatske Ivo Sanader dao ostavku, odlučio da bude profesionalni stand up komičar.

"Živ sam, u međuvremenu sam podigao dvije curice, može se, ukratko, treba puno raditi, puno putovati, ali ono što je sigurno, ja se na sceni odmorim", rekao je on.