Pozorište mladih "DIS" izvelo predstavu "Osmi dan"

MILIĆI - Banjalučko pozorište mladih "DIS" večeras je u sali Doma rudara u Milićima izvelo predstavu "Osmi dan", za koju je tekst napisao i koju je režirao Novica Bogdanović, režiser i umjetnički direktor ovog pozorišta.

Predstava je upriličena na poziv Savjeta za kulturu opštine Milići, a u okviru ljetnih kulturnih aktivnosti, koje Savjet organizuje u avgustu u ovoj opštini.



Bogdanović je rekao Srni da je predstava "Osmi dan" nastala 2005. godine i da je do sada izvedena više od 70 puta.



On je naveo da je "Osmi dan" priča o muzičaru koji živi "punim plućima, ili bar on tako misli".



"Riječ je o priči koju svako može da prepozna, iz vlastitog života ili komšiluka", rekao je Bogdanović.



Uloge u predstavi igraju Miodrag Lepir, Draginja Topić, Đorđe Grgić i Slaviša Borojević.