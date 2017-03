RKUD "Pelagić" iz Banjaluke obilježava 90 godina postojanja

BANJALUKA - Devet decenija istorije ispunjene gostovanjima, prijemima, igrom, usponima, padovima, ali i onim najznačajnijim, misijom za očuvanje narodne tradicije sada su iza Radničkog kulturno-umjetničkog društva (RKUD) "Pelagić" iz Banjaluke. Ovaj jubilej društvo će obilježiti večeras svečanom akademijom u Kulturnom centru Banski dvor s početkom u 19 časova.

Koliko su članovima "Pelagića" značili i koliko im još uvijek znače narodna igra i folklor, najbolje dokazuje upravo činjenica da opstaju 90 godina.

U razgovoru za "Nezavisne" Vjekoslav Dragušić, sekretar RKUD "Pelagić", podsjeća da je društvo pod nazivom Radničko kulturno-sportsko društvo osnovano davne 1927. godine, a osnovali su ga tadašnji sindikalni radnici.

"Tada je sindikat osnovao društvo s ciljem borbe za radničku klasu, i nažalost ta borba traje do danas. Društvo 'Pelagić' je bilo tadašnje napredno revolucionarno društvo, koje se kroz kulturu borilo za socijalna i nacionalna prava. Njihov rad je trajao u kontinuitetu sve do 1941. godine, kada je prekinut zbog Drugog svjetskog rata", priča Dragušić.

Društvo je u tom ratu, nastavlja sekretar "Pelagića", izgubilo 52 člana, a sedam ih je proglašeno narodnim herojima. Poslije rata, već u maju 1945. godine, aktiviran je rad društva, od kada nosi ime Radničko kulturno-umjetničko društvo "Pelagić".

"Sama istorija se prožima kroz radničku klasu koju prate standardni problemi i bila je vrlo turbulentna, ali ipak smo se održali zahvaljujući dobrim ljudima. Imamo svoje prostorije u kojima smo 50 godina i uspijevamo održavati to sve, veliki broj smo prostorija i sanirali, još nešto je i ostalo. Velika ljubav i predanost radu koju imaju svi naši članovi je jako bitna", naglašava Dragušić.

Dodaje da ih posebno raduju mlade generacije, u kojima ima dosta i ljubavi i volje za očuvanje folklora. Danas broje oko 360 članova svih generacija.

Bez obzira na mlade snage koje iz godine u godinu pristižu u ansambl, Dragušić napominje da veliku zahvalnost duguju generacijama prije njih koje su opstale u onim teškim vremenima.

"Zahvaljujući njima 'Pelagić' danas ima nošnje i instrumente koju su stari oko 100 godina, i sve se to uspjelo sačuvati, a nadamo se da ćemo uspjeti naći i one generacije poslije nas koje će nastaviti istim tempom na očuvanju ovdašnjih običaja", naveo je on.

KUD-ovi jedine institucije gdje se danas mogu obući originalne nošnje kakve su naši pradjedovi i prabake nosili

U svojoj devet decenija bogatoj istoriji, osim što su gostovali u brojnim državama, osvajali su i brojne nagrade, a posebno se izdvajaju Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, kojim je RKUD "Pelagić" odlikovan od strane tadašnjeg predsjednika Josipa Broza Tita, a drugi je Orden zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom, takođe u SFRJ.

Putovanja na kojima su bili su najposebnija priča i stvaraju dušu svakom ansamblu. Tu su se učile nove koreografije, upoznavale države, ali i stvarale doživotne ljubavi.

Dodao je da bez obzira na to što danas postoji i mnogo plesnih škola, sportskih klubova, KUD-ovi ipak privlače mlađe generacije.

"Mi nismo nikad u modi, ali stalno trajemo. Znači da je mladim ljudima uvijek privlačno da dolaze i igraju", kazao je on.

Pričajući o starim članovima, onim koji se možda sjećaju tih nekih prvih decenija postojanja, Dragušić je pomenuo ime Bože Maleševića, koji je danas u Upravnom odboru društva, a bio je pjevač i član folklora prije pedesetak godina.

"To su te stare generacije bez kojih mi ni danas ne možemo. Oni prenose svoja iskustva na nas, a mi ih dalje prenosimo na mlađe generacije", istakao je on.

Svečana akademija

Svečana akademija povodom 90 godina postojanja RKUD "Pelagić" biće održana večeras u Koncertnoj dvorani Banskog dvora, a u programu će učešće uzeti Tamburaški narodni orkestar, muška i ženska pjevačka grupa, te folklorni ansambli. Biće uručene i zahvalnice svima onima koji su godinama pomagali rad društva, te priređen program ispunjen, glumom, pjesmom i istorijom društva.