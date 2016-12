Šerbedžija: Ljuba Tadić je najveći glumac na svijetu

BEOGRAD - Pišem knjigu "Zelena karta" o mom životu u Londonu i Americi i igram se kao kada sam u školi u Vinkovcima dobijao petice na pismenim zadacima iz jezika i književnosti, kazao je danas glumac Rade Šerbedžija na promociji svojih knjiga.

Glumac i šansonjer svjetske slave posjetio je Beograd gdje će večeras (20) održati koncert u pratnju svog benda "Zapadni kolodvor" na sceni Sava centra.

Govoreći o svojoj knjizi u nastajanju, Šerbedžija naglašava da mu je želja da bude duhovit u pisanju.

"Kada su ljudi duhoviti to je najbožanstvenija stvar na svijetu. Ne samo u umetnosti već i u našim životima. Pisao sam bez grča sve do 180 stranice i onda sam stao. Počeli su ljudi da umiru. Ljuba Tadić je otišao, ali sam ga nadrealno ipak smjestio u knjigu. Kao javio mi se na Crvenom trgu u Moskvi gdje priprema predstavu sa zaslužnim umjetnicima Boljšoj teatra", kazao je Šerbedžija.

Umjetnik kaže da je stao sa pisanjem kada su počeli da odlaze ljudi koji su mnogo značili u životu.

"Umro je Ivica Vidović, pa Borislav Vujičić književnik...i sad treba te smrti napisati. Te smrti su me paralisale kao pisca. U pisanju poezije me zaustavila majčina smrt. Od kada je ona otišla 1997. godine nisam napisao ni jednu pjesmu. Kao da je u meni nešto zauvijek nestalo. To je zato što ja nisam pjesnik već emotivno biće. Ubila me je majčina smrt", kazao je Šerbedžija.

Prema njegovim riječima u to vrijeme je samo igrao remi u Los Anđelesu kada nije snimao filmove.

"U kafeu kod Adema Jugoslovena iz Banjaluke koji drži Titovu sliku u kuhinji igrao sam remi sa Albancima sa Kosova, Srbima, Hrvatima, Bosancima...sa svima iz bivše Jugoslavije. Nigdje na svijetu ne igram remi osim u tom kafeu. Postao sam zavisan od igranja remija sa tim mojim prijateljima u tom kafeu i prestao sam da pišem knjigu. Odlično igram preferans i poker, ali mi je gušt da igram sa tim prijateljima taj dosadan remi u malom kafiću u Los Anđelesu. Sedam godina nisam nastavio pisanje te moje nove knjige. Prije par mjeseci sam nastavio pisanje i vjerujem da ću završiti knjigu do marta 2017. godine" kazao je Šerbedžija.

Veliki umjetnik nikada u svojoj kući nije čuvao svoje knjige, filmove, nosače zvuka fotografije na kojima se nalazi sa drugim holivudskim zvijezdama.

"Bezobrazno se ponašam kao da sam vječan. U stvari sam kao otac želio da sačuvam svoju djecu od posebnosti. Čini mi se da sam to dosta dobro uradio. Sa druge strane ništa nisam planirao u životu. Igrao sam Hamleta, ali ništa od Čehova. Kada sam ušao u četrdesete godine života kada se igraju te divne uloge Čehova, ja sam napustio pozorište. Moj teatar na mom jeziku i otišao u svijet da snimam filmove", rekao je Šerbedžija.

Njegova velika želja su bile studije književnosti.

"Nikada nisam htio da budem glumac. Bio sam odličan na pismenim zadacima iz književnosti u srednjoj školi. Želio sa, da budem pjesnik ili pisac, ali eto postao sam glumac. Postao sam glumac jer sam pred odabir studija raskinuo veliku ljubav, pa je ta djevojka otišla u Beograd, a ja u Zagreb. Htio sam u Beograd na studije književnosti, ali me je život tako udesio da u Zagrebu upišem glumu", kazao je Šerbedžija.

Kaže da je za njega Ljuba Tadić najveći glumac kojeg je vidio.

"Silno sam ga volio. Baš silno. On je najveći glumac na svijetu. Od njega su svi naučili mnogo. Bio je kontrabas koji je u času znao postati violina. Savršenstvo inteligencije, snage i emocije. Imao je briljantnu tehniku i intuiciju", kazao je Šerbedžija.

On je naglasio da se veoma raduje večerasnjem koncert jer je Beograd poseban grad sa posebnom publikom.

"Večeras će biti teatra, poezije, muzika na mom nastupu u Sava centru koji je velika dvorana u kojoj je moguće uspostaviti intimu sa publikom. Biće novih pjesama ali svih onih divnih numera uz koje se družim sa publikom svih ovih godina. Što bi rekao Kemal Monteno ''pusti Rade, dobra pjesma je samo ona koja postane stara''", kazao je Šerbedžija.

Holivudska zvijezda najavljuje film "Promise" koji je snimao prošle godine.

"Igram u filmu koji govori o genocidu koji je Turska izvršila nad Jermenima 1915. godine. Film je sniman po istinitom događaju i uz mene u njemu igra Kristijan Bejl. Vjerujem da će uskoro biti premijera", najavio je Šerbedžija.

O Radetu Šerbedžiji i njegovim knjigama govorili su i Dragan Kremer, Borka Pavićević i reditelj Dejan Mijač.

Mijač je rekao da je Šerbedžiju upoznao na Filmskoj akademiji.

"Fasciniralo me je šta je Rade usvojio kao glumac. Toliko inteligentnog odnosa prema igri nisam vidio do tada i nisam mogao da predpostavim da postoji takav mlad čovjek. Rade Šerbedžija kao glumac me je više puta učinio srećnim. To je buntovan čovjek koji ne pristaje na svoju kožu. On pobunu nikad nije oživljavao u destruktivnom maniru. Rade je uspjevao da izađe iz svoje kože i da ponosito stoji na vetrometini", kazao je Mijač.