Svjetski dan pozorišta obilježen u Banjaluci

BANJALUKA - Pošto su se glumci nacionalnog teatra Republike Srpske u ponedjeljak, na Svjetski dan pozorišta, vraćali iz Beča, gdje su noć prije izveli predstavu "Sinovi umiru prvi", Narodno pozorište Republike Srpske (NP RS) na ovaj važan datum ugostilo je NASTeatar, odnosno monodramu i autorski projekat Ivana Perkovića "Pesnik za pesnike".

Prije izvedbe komada posvećenog Momčilu Nastasijeviću, poruku za Svjetski dan pozorišta pročitala je Ljiljana Čekić, glumica NP RS. Autorka ovogodišnje poruke je njena koleginica po profesiji, Francuskinja Izabel Iper.

"Ne postoji pozorište zbog nas, prije će biti da mi postojimo zahvaljujući njemu. Pozorište je vrlo snažno, otporno, ono preživljava sve, ratove, cenzure, manjak novca. Dovoljno je reći 'dekor je prazna scena neke neodređene epohe' i pustiti glumca da uđe. Ili glumicu. Šta će on učiniti? Šta će ona reći? Hoće li oni razgovarati? Publika čeka, saznaće, publika bez koje nema pozorišta, nemojmo to nikada zaboraviti. Jedna osoba u publici je publika. Ali ipak ne previše praznih sjedišta!", glasi dio poruke, a previše praznih sjedišta nije bilo ni na popularnoj maloj, odnosno sceni "Petar Kočić", gdje je Perković nadahuto govorio Nastasijevićeve stihove, vjerno dočaravajući biografiju najznačajnijeg srpskog pjesnika između dva svjetska rata.

"Svetski dan pozorišta je zaista veliki praznik, sa dugom tradicijom, i ukazana mi je velika čast što sam imao priliku da baš na ovaj značajan datum igram u NP RS. Iako se obeležava u celom svetu, mislim da je obeležavanje ovog datuma daleko potrebnije na ex-Yu prostoru, kako bi se kod naroda negovala i razvijala kultura odlaska u pozorište", kazao je Perković nakon izvedbe komada naglašavajući da će, iako se kod nas za kulturu ne izdvaja ni približno novca koliko bi trebalo, pozorište ipak opstati, kao što opstaje još od vremena Stare Grčke i preživljava turbulentna vremena i mračno doba srednjeg vijeka.

"Preživelo je zbog entuzijazma pozorišnih stvaralaca, kao što preživljava i danas. Pozorišta su prinuđena da na razne načine nalaze sredstva, za realizaciju predstava, sve češće se prave koprodukcije, jer nema dovoljno sredstava. Pozorišni stvaraoci, radnici i ljubitelji se neprestano bore, nadajući se da će biti bolje. I uspeće u toj borbi, jer pozoršte je večno i živeće večno", poručio je Perković, koji ističe da je NASTeatar osnovan da u potpunosti afirmiše život i djelo Momčila Nastasijevića.

"Mislim da je to potrebno. Voleo bih da se više kolega time bavi, jer mi imamo sjajnu i lirsku i epsku poeziju. Izabrao sam Momčila Nastasijevića, jer on nije ni izbliza afirmisan koliko bi trebalo da bude. Jer je on jedan od začetnika magičnog realizma, u književnosti - koji se uglavnom vezuje za latino-američku literaturu i pisce", tvrdi Perković, koji je u monodrami obradio manje poznate detalje iz Nastasijevićevog života, kao što su oni da je pisao i rodoljubivu poeziju za vrijeme Prvog svjetskog rata, da je u tom periodu pobjegao iz zarobljeništva, a da ga njemačka patrola potom nije zaustavila samo zato što je iznenada počeo na njemačkom da govori Getea, ili da je holivudski MGM studio 1930. prihvatio Nastasijevićev scenario za film "Epopeja o Marku", koji nažalost nikad nije snimljen.

Pored predstave "NASTeatra", u gradu na Vrbasu je na Svjetski dan pozorišta u Banjalučkom studentskom pozorištu odigrana predstava "Mlijeko", po tekstu grčkog pisca Vasilisa Kocikanurisa i u režiji Slobodana Perišića, dok je u Domu omladine Dis teatar premijerno izveo komediju "Epitaf".

Poruka Izabel Iper čitana i u Mostaru i Sarajevu

Poruka Izabel Iper, osim u Banjaluci, čitana je i u gradovima širom BiH. U tu čast, a obilježavajući 50 godina umjetničkog rada glumice Hadžije Hadžibajramović, u mostarskom Teatru mladih izvedena je premijera predstave "Čelična Ledi", čime je sedmi put završen festival MAT. Sarajevska pozorišta su, takođe, obilježila ovaj veliki dan, a od predstava izdvajamo komad "Prst", koji je u režiji Sabrine Begović-Ćorić izveden u SARTR-u.