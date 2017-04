"Taximetar" pobjednik TKT festa

TUZLA - Najbolja predstava na ovogodišnjem 15. TKT festu je "Taximetar" u produkciji Teatra "Exit" Zagreb, kojoj je publika dala ocjenu 4,92.

Na drugom mjestu je predstava "Glumac je... glumac je... glumac" Zijaha Sokolovića (4,86), a na trećem komad "Indigo" u produkciji "Smart studija" Beograd i Grad teatra Budva (4,56).

U pobjedničkoj predstavi igraju Zijad Gračić i Robert Budak. Radnja se odvija u taksiju koji neumorno prolazi gradskim ulicama i ogledalo je svijeta u kojem živimo.

"Protagonisti u komadu svi smo mi - ta tko se jednom nije vozio taksijem i barem prozborio poneku riječ sa vozačem - no ovdje ti razgovori, upadice, intervencije tokom vožnje na prvom su mjestu, nije više bitno kuda i zašto se vozimo, nego što doživljavamo tokom te vožnje", kazao je kritičar Mladen Bićanić.

Da doživljavamo razne stvari, pokazuju Zijad Gračić u ulozi taksiste, kojem se svijet odavno urušio i koga će upravo ta jedna sudbonosna vožnja pokušati vratiti tamo gdje pripada, i Robert Budak u brojnim ulogama mušterija koje sa sobom nose svoje intimne ispovijesti, živote i nesnalaženja.

Predstavom "Indigo" autora Dušana Premovića u utorak uveče zatvoren je 15. TKT fest u Tuzli. U predstavi koja govori o otuđenosti, o nemogućnosti da uspostavimo našu komunikaciju s bližnjima, bilo da je to na radnom mjestu, intimnoj vezi ili nešto drugo, igrali su Branislav Lečić, Danica Maksimović i Marija Vicković.

Sve predstave na TKT festu ocjenivala je publika. Vlado Kerošević, umjetnički voditelj TKT, kazao je da publika nikada nije bila prisutnija nego proteklih devet festivalskih noći, te da se tražila ulaznica više.

"To da publika daje vrijednost predstavama ocjenama od jedan do pet govori, između ostalog, da se nikad nije dogodilo u istoriji festivala da svih devet predstava bude ocijenjeno od strane publike ocjenama od četiri do pet. To znači da su predstave bile mnogo kvalitetne, bilo da se radi o monodramskim formama ili drugim. TKT fest je obavio svoju misiju, dao je viziju budućnosti", izjavio je Kerošević i dodao da je festival omogućio povezivanje TKT sa četiri nova teatra koja do sada nisu igrala na sceni Teatra "Kabare" Tuzla.